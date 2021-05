Stop per Pier Silvio Berlusconi, molla tutto e scappa con la Toffanin

Pier Silvio Berlusconi si ferma. Con la sua Silvia Toffanin lascia Milano e si concede dei momenti di relax con la sua famiglia. Ecco dove

Riservati, riservatissimi, nonostante il nome e la posizione che ricoprono. Sono Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere ed amministratore delegato di Mediaset, e la sua compagna, Silvia Toffanin che vediamo da anni, ormai, al timone del programma del sabato pomeriggio di Canale 5, “Verissimo”.

I due non hanno profili social e fanno di tutto per sfuggire agli occhi indiscreti del gossip. Una coppia che non ama la mondanità, soprattutto quando si tratta della vita privata e di stare lontano dal lavoro.

In questi giorni per Pier Silvio Berlusconi e la sua compagna, uno stop che ha stupito tutti. Il rampollo ha mollato tutto e ha realizzato una dolce fuga con la donna della sua vita ed i loro figli.

Pier Silvio Berlusconi, fuga con la Toffanin ed i figli

Pausa rigenerante per Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin ed i loro bambini. Per il 52esimo compleanno del figlio del leader di Forza Italia festeggiamenti al mare e soprattutto fuga da Milano. La bella famiglia si è rifugiata infatti a Portofino, il loro posto del cuore. È qui, infatti, che posseggono un magnifico castello a picco sul mare con accesso diretto alla spiaggia e attracco per lo yatch di famiglia.

Appena possono Pier Silvio e Silvia scappano e si rifugiano nella loro cornice naturale, lontano dal caos e dallo smog di Milano dove, per lavoro, sono costretti a risiedervi per molto tempo all’anno.

E così ora che la conduttrice ha terminano l’impegno con “Verissimo” ed è tempo di festeggiamenti per il capo famiglia, tutti si sono spostati per una vacanza in anticipo. I due vogliono che i loro figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina possano crescere in un luogo tranquillo, in mezzo alla natura e che possano giocare e divertirsi senza troppe limitazioni. I piccoli Berlusconi giocano e vanno in bici ed i loro genitori si rilassano con una passeggiata romantica.

Del resto sul fronte del lavoro tutto va a gonfie vele. La Toffanin come sempre è campionessa di ascolti del sabato pomeriggio e già riconfermata per la prossima stagione di “Verissimo”.

Pier Silvio, invece, lavora al palinsesto autunnale ma è reduce dall’accordo tra Fininvest e Vivendi che permette di mettere in campo nuovi investimenti e chiude anni e anni di scontri legali.