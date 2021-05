“Tale e Quale Show” arriva dal GF Vip la concorrente esplosiva

Tale e Quale Show potrebbe essere pronto ad accogliere Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, la figlia maggiore di Maria Teresa Ruta

Tale e Quale Show è pronto a ripartire con una nuovissima stagione. Sulla rete stanno già circolando i primi nomi di chi potrebbe fare parte del programma più famoso delle imitazioni e tra i tanti potrebbe esserci una ex gieffina. Vi ricordate di Guenda Goria? Entrata nella casa del Grande Fratello Vip a settembre 2020, ha fatto questo percorso prima insieme a sua madre e poi da sola. Appena le due si sono separate è stata la prima ad uscire, mentre la madre è arrivata quasi fino alla finale, prima di essere eliminata dai telespettatori. A distanza di così tanti mesi dove Guenda ha presenziato spesso in televisione nei salottini di Barbara D’Urso, l’ex concorrente potrebbe sentirsi pronta a rimettersi in gioco.

Guenda Goria nuova concorrente di Tale e Show? L’indiscrezione

I concorrenti del Grande Fratello Vip fanno ancora parlare di loro, nonostante le porte della casa più spiata d’Italia si siano chiuse oramai due mesi fa. Tale e Quale Show, invece, è pronto a ripartire e presto potremmo ritornare a cantare e a ballare insieme ai personaggi famosi sulla Rai. Le voci sui possibili concorrenti si rincorrono velocemente, soprattutto a poche settimane dall’inizio dello show. Un nome che potrebbe piacere ai telespettatori è sicuramente quello di Pierpaolo Pretelli, che nella casa del GF Vip si era distinto per il suo talento a recitare. Lui stesso ha più volte ribadito che si vedrebbe bene in un programma di questo prestigio.

Anche Rosalinda Cannavò potrebbe essere una dei concorrenti e, insieme agli altri due, si candideranno allo show più famoso delle imitazioni. Non sarebbe la prima volta che ex concorrenti di programmi Mediaset passerebbero in Rai per partecipare al programma di Carlo Conti.