“Top dieci”, tutti i protagonisti dell’ultima puntata: super ospiti in arrivo

Stasera andrà in onda in prima serata su Rai Uno la quinta puntata di “Top Dieci”, in anteprima vi sveliamo chi saranno gli ospiti e i protagonisti del sesto e ultimo appuntamento in onda il 29 maggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOP DIECI OFFICIAL (@topdieci_official)

Oggi in prima serata su Rai Uno andrà in onda “Top Dieci” condotto da Carlo Conti con i protagonisti della puntata ogni volta diversi. Durante questo appuntamento con le classifiche di tutti i tempi gli spettatori potranno vedere contrapporsi le due squadre, una formata da Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli e l’altra da Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Sono attesi grandissimi ospiti come Max Pezzali e Romina Power e Al Bano. La prossima puntata invece andrà in onda di sabato, il 29 maggio, visto che il giorno prima sarà trasmessa la telecronaca della gara amichevole tra Italia e San Marino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Carlo Conti: arriva la conferma, cosa ha deciso la Rai. Fan spiazzati

I protagonisti e i super ospiti dell’ultima puntata di “Top Dieci”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOP DIECI OFFICIAL (@topdieci_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Carlo Conti distrugge Ilary Blasi: affondo sconvolgente e clamoroso

Durante l’ultimo appuntamento con il programma delle classifiche di Carlo Conti, “Top Dieci”, ci saranno dei super ospiti nel campo della musica ovvero Raf e Antonello Venditti. La squadra delle “principesse” sarà così composta: Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu mentre l’altro team dei “pacchisti” sarà formato da Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna.

Questo per quanto riguarda la puntata prevista tra otto giorni, sabato 29 maggio, mentre l’attenzione del pubblico è adesso rivolta a stasera 21 maggio per la quinta puntata dello show musicale in cui i concorrenti devono indovinare classifiche e Top Ten degli anni addietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOP DIECI OFFICIAL (@topdieci_official)

Per chi non ha mai visto il programma del conduttore toscano, c’è da stilare la classifica, ad esempio, delle dieci scuse che usano gli uomini per uscire con le proprie amanti. Oppure c’è da indovinare chi si è piazzato al primo posto tra quattro cantanti di un anno specifico del passato.