Alberto Matano bloccato, il motivo sconvolgente

Alberto Matano. Il giornalista e conduttore del programma La Vita in diretta ha ricevuto una diffida dal parlare di un determinato argomento sugli schermi televisivi. La sua protesta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Sulle televisioni di tutta Italia l’argomento principe delle ultime settimane è il caso irrisolto della scomparsa di Denise Pipitone, la bimba rapita da Mazara del Vallo 17 anni fa. Ed è proprio grazie al piccolo schermo che la vicenda è tornata in auge dopo tanto tempo, portando a nuovi clamorosi riscontri.

Lo show grottesco della televisione russa ha portato alla ribalta la ventenne Olesya Rostova, la cui identità si pensava potesse essere proprio quella di Denise. Un buco nell’acqua che però ha fatto rimettere in moto tutta la macchina investigativa.

Le emittenti, sia pubbliche che private, stanno sviscerando gli accadimenti in lungo e in largo. Che ci sia, a volte, un intento di spettacolarizzazione è fuori di dubbio ma, è impossibile negare anche l’imponente servizio informativo che il giornalismo italiano, quello di più alto profilo, stia compiendo. É proprio grazie alla televisione se si è giunti, adesso, alla lettera anonima recapitata all’indirizzo dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Maggio/Pulizzi, con nuovi dettagli.

Tuttavia, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, ha ricevuto uno stop clamoroso riguardo la trattazione di un determinato argomento sulla vicenda Pipitone. Scopriamo di cosa si tratta.

Alberto Matano: la diffida sulla messa in onda di un servizio importante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, si è ritrovato a dover cambiare improvvisamente la scaletta del suo programma in corso d’opera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–>“Chi l’ha visto”, Denise Pipitone: le FOTO della lettera anonima

Era, infatti, sul punto di lanciare un servizio interessante che conteneva l’intervista realizzata da una sua inviata alla zia di Gaspare Ghaleb. Quest’ultimo era il fidanzato di Jessica Pulizzi (sorellastra di Denise Pipitone) al tempo della sparizione della bambina. Fu accusato di aver avuto parte attiva nel rapimento.

NON PERDERTI ANCHE —–> “Amore Criminale”, chi è Norina Matuozzo: uccisa in modo barbaro

É giunta in redazione una diffida dal mettere in onda l’intervista poiché la donna non avrebbe firmato il consenso informato. Pare che Alberto Matano non l’abbia presa troppo bene: “Ecco, qui ho una diffida bella e buona a me e a tutto il programma. Ci chiedono di bloccare la messa in onda dell’intervista della zia di Gaspare Ghaleb perchè non ha dato un consenso preventivo”. Ha poi aggiunto: “Noi stiamo solo facendo il nostro lavoro. Cosa c’è di male nel raccontare le cose dette anche 17 anni fa?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Interrogata su come si fosse svolta l’intervista, l’inviata de La Vita in diretta ha raccontato che la donna ha risposto con serenità a tutte le domande, senza porsi alcun problema davanti alle telecamere di Rai Uno.