“Ballando con le Stelle”, il concorrente svela: “Dopo quanto dolore”

Tullio Solenghi è un attore e comico amatissimo dal pubblico italiano. Il nativo di Genova ha fondato insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini lo storico gruppo “Il Trio”. Il classe 1948 ha preso parte anche ad alcune fiction come ‘Distretto di polizia ‘ e ‘Furore’. Tullio ha anche partecipato a numerosissimi programmi, in veste di concorrente, come ‘Tale e quale show (vinse l’edizione natalizia’) e Ballando con le Stelle.

Solenghi ha gareggiato nella nota trasmissione targata Rai insieme a Maria Ermachkova: i due hanno raggiunto la finale e si sono classificati al settimo posto in classifica. L’attore è stato ospite di Carlo Conti a ‘Top Dieci’: in questi giorni ha anche parlato delle sue condizioni di salute e della sua malattia cronica in alcune dichiarazioni.

Tullio Solenghi, le dichiarazioni a “Top Dieci”

Tullio, fin da bambino, deve fare i conti con una malattia pesante: l’emicrania cronica. “Ero ancora bambino quando ho iniziato a soffrire di mal di testa. Un disturbo che i miei genitori già conoscevano, dal momento che l’avevo ereditato da mia nonna materna”. L’attore ha anche svelato che i suoi genitori non lo hanno mai portato dai medici perché erano rassegnati dall’idea che non c’era niente da fare.

Il comico, reduce dal settimo posto nella gara di ‘Ballando con le Stelle’ ha inoltre aggiunto che in età adulta l’emicrania è peggiorata: spesso i suoi mal di testa sono così forti da provocargli nausea e vomito.

Il ligure ha condiviso un post su Instagram che ha mandato in estasi i suoi fans. Il comico è pronto a tornare in scena e porterà al Teatro Nazionale di Genova

dall’1 al 6 giugno 2021 “La risata nobile”.