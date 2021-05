Barbara Pravi, chi è l’artista francese in gara all’Eurovision 2021 – FOTO

Barbara Pravi, chi è la cantante che rappresenta la Francia all’Eurovision 2021. Curiosità, esordi e canzone in gara dell’artista.

Tra gli artisti in gara al prossimo Eurovision – stasera la Finale su Rai Uno – vi è Barbara Pravi. L’artista rappresenterà la sua terra d’origine, ovvero la Francia. La giovane infatti è nata a Parigi nel 1993 ma si definisce frutto di culture diverse in quanto i nonni sono originari dalla Serbia, dalla Polonia, dall’Iran e dal Nord Africa. Questo spiega perché il cognome originario è Plévic.

Barbara inizia il suo percorso nel panorama musicale nazionale nel 2015 quando firma un contratto con la Capitol Records. Due anni dopo il suo primo tour. Attivista in difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di violenza, proprio l’8 marzo ha inciso un brano dal titolo “Les Prières”. Nonostante la giovane età, l’artista ha un passato piuttosto turbolento, l’ex compagno infatti era violento, una situazione da cui ne è uscita in quanto ha avuto il coraggio di denunciare.

Barbara Pravi all’Eurovision 2021: brano in gara

“Tutti i miei amici in tutti i paesi d’Europa EXEPT France QUESTO È IL MIO NUMERO !!! Tienilo a mente e PER FAVORE VOTA 2️⃣0️⃣ !!!! Avrò bisogno di voi TUTTI e di tutti i vostri amici, amanti, gatti e cani di famiglia !!!” questo è il messaggio condiviso dalla cantante sul profilo Instagram seguito da ben quasi 94 mila followers.

Molto attiva sui social, la 28enne gareggia all’Eurovision 2021 con il brano Voilà. L’artista – come di consueto – canterà in francese (e non in inglese come la maggior parte degli artisti in gara).

Ecco un frammento del ritornello:

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui

Me voilà dans le bruit et dans le silence.

Secondo la scaletta diffusa oggi, la Pravi sarà la ventesima artista ad esibirsi (poco prima dei “nostri” Maneskin).