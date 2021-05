Bimba di 4 anni muore in mare, comunità sconvolta

Tragedia per una famiglia straniera in vacanza in Italia. Una bimba di quattro anni è morta in mare. Non ci sono parole per descrivere i momenti di terrore. Indagini in corso per capire la dinamica.

Tragedia a Palinuro, frazione di Centola in provincia di Salerno. Sembrava una normale giornata primaverile ma per una famiglia straniera in vacanza in Italia stato un incubo.

Non ci sono parole per descrivere l’accaduto che ha sconvolto l’intera comunità, purtroppo non c’è stato nulla da fare e ad avere la peggio è stata una bambina di appena quattro anni.

Cade da una scogliera e precipita 30 metri, inutili i soccorsi

La triste vicenda si è consumata a Palinuro, una bambina di quattro anni è venuta in Italia con i genitori per trascorrere qualche giorno nella zona turistica ma per uno scherzo del destino ha trovato la morte.

La bambina era con i genitori al momento dell’incidente, stavano percorrendo un sentiero quando, per cause ancora da accertare, è precipitata finendo in mare. Il volo è stato di circa 30 metri, fatali per la piccola che è stata trovata morta dalla Guardia Costiera.

La pattuglia d’emergenza ha trasportato il corpo al porto di Centola per gli esami del caso.

Le indagini sono in corso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ed affidate alla Capitaneria di Porto. Il sindaco del paese, Carmelo Stanziola ha espresso la sua vicinanza alla sfortunata famiglia. La morte della piccola ha sconvolto l’intera comunità.