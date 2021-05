Le pagelle e il tabellino dell’ultimo turno di questo campionato di Serie A tra Cagliari-Genoa, appena terminato.

Termina 0-1 l’ultima giornata di questo campionato tra Cagliari e Genoa con il grifone che supera di misura gli avversari.

Al 15′ passano, dunque, in vantaggio: Rovella verticalizza per Shomurodov in campo aperto, l’attaccante davanti a Cragno lo supera con un delizioso ‘cucchiaio’.

Cagliari-Genoa, le pagelle

