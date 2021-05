Familiari e medici la credevano morta. La 76enne ha aperto gli occhi pochi attimi prima della cremazione.

Ancora pochi minuti e sarebbe stata bruciata viva. L’insolita notizia proviene dall’India, dove un’anziana, dichiarata morta di coronavirus, si è risvegliata poco prima dell’apertura dei forni in preda a una crisi di panico. La paziente è Shakuntala Gaikwade, 76 anni, affetta da SARS-CoV-2 in un Paese sempre più piegato dalla nuova ondata pandemica. La notizia è stata confermata dal poliziotto Santosh Gaikwad. Il funzionario locale ha inoltre precisato il luogo dell’incidente: nel villaggio di Mudhale, a Baramati.

Sono ormai mesi che lo Stato federale dell’Asia Meridionale è al collasso tra assenza di medicinali, dispositivi di ventilazione e posti letto. Ospedali traboccanti e cimiteri saturi: questa è la tragica realtà dell’India in pieno Covid-19, dove i malati hanno esigue possibilità di cura. La situazione è fuori controllo e oltre alla lenta campagna vaccinale e alla pericolosissima nuova variante, le autorità locali fanno fatica a stare al passo del virus, con scarsi sostegni e finanziamenti agli sgoccioli.

Si risveglia pochi minuti prima della cremazione

La 76enne Shakuntala Gaikwade era risultata positiva ai test SARS-CoV-2. Non presentando sintomi gravi, la donna fu liquidata dal personale medico con l’invito di isolamento presso la propria abitazione. Successivamente, il calvario: le sue condizioni erano peggiorate repentinamente e l’anziana ha dovuto varcare la soglia di diversi ospedali indiani, alla ricerca di un posto letto.

I fatti sono avvenuti ai primi del mese corrente. Il media locale India Today precisa: “era il 10 maggio quando la donna è stata trasferita nell’ospedale di Baramati con un veicolo privato. [… In attesa della potenziale liberazione di un posto letto] la famiglia era in macchina, quando Shakuntala Gaikwade svenne.” La perdita di conoscenza fu scambiata da familiari e personale medico come decesso. Credendola morta, la famiglia l’ha riportata a casa e ha dato avvio ai preparativi per la cremazione. Pochi minuti prima dell’apertura del forno, la donna si è risvegliata nella bara ed è esplosa in una crisi di panico e pianto.

La donna è stata ricoverata al Silver Jubilee Hospital di Baramati, lo ha riferito il dottor Sadanand Kale, fondatore della struttura.

Fonte India Today