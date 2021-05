Elettra Lamborghini, vogliamo i tuoi leggings tendenza Primavera 2021!

La Twerking Queen ha pensato bene di regalarci (e noi le siamo grati!) una splendida lezione di stile. Signori e signore, ecco il leggings di Elettra Lamborghini, il più richiesto della Primavera 2021!

Un look degno delle nuove tendenze Primavera 2021: d’altronde, non potevamo aspettarci nulla di diverso da Elettra Lamborghini, ormai indiscussa regina di stile (oltre che regina del Twerk!)

La nostra ereditiera preferita ha compiuto 27 anni e ci ha gentilmente mostrato attimi del suo pranzo in famiglia. Non ha perso occasione per sfoggiare un total look griffatissimo e attirare l’attenzione di tutte noi fashioniste sempre alla ricerca di nuova ispirazione.

Scopriamo gli ingredienti segreti per un festeggiamento indimenticabile, secondo Elettra Lamborghini!

L’outfit perfetto per un compleanno in famiglia: la scelta di Elettra Lamborghini

Torta di cioccolato e leggings brandizzati Fendi, della collezione Primavera Estate 2021.

Ma non finiscono qui le sorprese… ops, qualcuno ha cambiato il numero delle candeline!

E mentre il popolo di Instagram ride davanti al suo 18, noi ci concentriamo sul pantalone jersey Fendi nero, abbinato ad una semplicissima T-shirt marrone en pendant con la torta al cioccolato!

Il leggings per cui andiamo già matte supera la concezione del comune sporty e si impregna d’alta moda. Fresco, leggero, aderente, elasticizzato: è un capo che farà impazzire per la sua comodità e allo stesso tempo regalerà un tocco chic ai nostri outfit, con la banda laterale composta dalle FF in contrasto.

Come abbinarli? Esattamente come ci consiglia Elettra. Una maglia, una blusa o una camicia a tinta unita di un colore neutro: dal bianco al nero, alla sfumatura che riprenda la firma del leggings.

Per la calzatura, invece? Perfette le adoratissime e super richieste sneakers o, per chi avesse il coraggio di osare, tacco nero e top elegante. E via con i festeggiamenti!

Buon compleanno Elettra 😍