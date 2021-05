Enrico Montesano e il dramma che lo sta facendo impazzire: “Basta”

Enrico Montesano ha vissuto un dramma che si sta portando dietro da troppo tempo, è arrivato il momento di agire. Cosa è successo?

Enrico Montesano è un attore e regista romano che con la sua bravura ha conquistato il pubblico italiano. Nonostante la popolarità e notorietà che da anni vive, l’uomo ha dovuto affrontare anche problemi riguardanti la sua vita privata che ancora oggi non lo lasciano in pace. Un dramma lo ha segnato per sempre e solo da qualche tempo ha deciso di rivelarlo pubblicamente.

“Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c’è più – ha affermato in un’intervista a Leggo – Oggi mi sento violentato”. Ma a cosa si riferisce?

Enrico Montesano: il dramma mai dimenticato

“Hanno profanato la tomba di mia madre” ha annunciato nell’intervista. Ecco a cosa si riferisce il regista che è rimasto molto turbato da ciò che è accaduto. “Profanare una tomba, violare il rispetto che si deve ai morti è una violenza atroce! Violare e offendere luoghi ai quali sono dovuti venerazione e rispetto non lo possiamo tollerare”. Ha spiegato poi in un post di Facebook.

Il suo è un appello per tutti affinché questa situazione cambi e non si ripeta. Nel suo lungo messaggio ha poi scritto di voler denunciare il fatto, visto che quando ha chiesto delle spiegazioni, L’AMA Cimiteri la risposta è stata: “Il personale AMA opera in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine – c’è scritto – alle quali debbono quindi essere denunciati eventuali furti, danneggiamenti o altri episodi degni di nota”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Montesano (@enricomontesano.official)

Insomma, Montesano ha dato una bella lezione agli italiani. Questo è un argomento che gli sta a cuore e arriverà fino in fondo affinché sia l’ultima volta che capiti una cosa del genere. Con gli affetti e il lutto dei propri cari non si scherza e questo messaggio deve essere un esempio per tutti.