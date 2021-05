Ethan Torchio dei Maneskin chi è, tutto sul batterista in gara all’Eurovision

Sapete chi è Ethan Torchio dei Maneskin? Vi sveliamo tutte le curiosità più nascoste sul batterista della rock band italiana in gara all’Eurovision

È senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della scena musicale italiana, e non solo, del momento. Lui è Ethan Torchio, batterista dei Maneskin, la band di giovanissimi che quest’anno ha battuto tutti sul palco dell’Ariston vincendo il Festival di Sanremo con la loro “Zitti ma buoni”.

Così la rock band ha conquistato di diritto un posto sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 che quest’anno si svolge a Rotterdam. I Maneskin rappresenteranno l’Italia nella competizione internazionale e secondo i bookmakers sono anche tra i favoriti.

Ma cosa sappiamo su Ethan e la sua vita? Scopriamo alcune curiosità su di lui: dall’età alla sua vita privata.

Ethan Torchio dei Maneskin, tutte le curiosità

Ethan Torchio dei Maneskin, come tutti gli altri componenti della rock band, è giovanissimo. E’ nato l’8 ottobre del 2000 a Roma. Non ha ancora 21 anni e in questi giorni si esibisce su uno dei palchi più prestigiosi al mondo.

Ethan viene da una famiglia numerosa. Ha ben otto fratelli, nati però da tre mamme diverse, e suo padre fa il regista. Ecco perché fin da piccolo si è trovato sui set cinematografici, ha “masticato” arte ed ha iniziato a prendere lezioni di musica.

Come è arrivato ai Maneskin? Quando Victoria, Thomas e Damiano erano alle prese con la formazione della loro band avevano bisogno di un batterista per chiudere il cerchio e così decisero di mettere un annuncio su Facebook.

Ethan incuriosito ha risposto e ben presto è entrato a pieno titolo nel gruppo. Di lì a poco i Maneskin partecipano all’undicesima edizione di “X Factor” arrivando alla ribalta con i loro successi, in primis “Torna a casa”.

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Il batterista è molto riservato ma pare che al momento sia single, anche se i suoi compagni lo hanno descritto come il componente dei Maneskin che rimorchia di più.

Si può seguire Ethan tramite il profilo ufficiale dei Maneskin e quello personale che al momento vanta ben 323 mila follower.