Eurovision, grave incidente per l’artista: “Ha rischiato la vita”

Ieri sera grave incidente sul palco dell’Eurovision Song Contest. L’artista ha rischiato grosso: ecco cosa è successo

Ieri sera si è verificato un grave incidente sul palco dell’Eurovision Song Contest. Durante la prova della finale della gara internazione, durante l’esibizione della rapresentante della Repubblica di San Marino, è successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La pedana rotante sulla quale gli artisti si stavano esibendo non è stata fermata dal tecnico previsto dall’organizzazione, così la cantante in gara ed i ballerini che l’affiancavano, hanno dovuto saltare giù dalla pedana in movimento a forte velocità. L’esibizione, come previsto dal regolamento, era esaminata dalle giurie che sulla base di quanto hanno visto hanno emesso il proprio verdetto non sapendo cosa era successo realmente sul palco.

Eurovision, i dettagli sull’incidente: sul palco grandi nomi

Protagonista dell’incidente sul palco dell’Eurovision la cantate italiana, che in gara rappresenta San Marino, Senhit. Insieme a lei i suoi ballerini e il notissimo rapper americano Flo Rida.

Scendere dalla pedana in movimento è stato molto rischioso per gli artisti. Si tratta di una lastra di metallo di circa 6×2 metri che ruota rapidamente, sollevata da terra alcune decine di centimetri. Dallo staff della cantante fanno sapere che scendere dalla pedana in movimento “comporta gravi rischi, inclusa la possibilità di venire, una volta a terra, colpiti e trascinati”

Performance pesantemente penalizzata quella di Senhit. Gli artisti hanno perso concentrazione e non hanno potuto eseguire le coreografie previste. Tra le altre cose, inoltre, precisa lo staff di Senhit, “la pedana rotante era anche stata fatta partire in ritardo, con la conseguenza che tutte le previste inquadrature risultavano falsate (in altri termini, quando avrebbe dovuto essere inquadrato il viso risultava invece la schiena)”.

Senhit, Flo Rida e i ballerini non si sono comunque fermati e hanno portato a termine l’esibizione.

Agli artisti è stata offerta la possibilità di ritirarsi dalla competizione ma Senhit, Flo Rida e i ballerini hanno declinato l’offerta ottenendo la possibilità di avere sul palco un tecnico di fiducia per il funzionamento della pedana rotante per le prossime esibizioni.