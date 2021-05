All’Ahoy Arena di Rotterdam si sono esibiti i 26 cantanti in gara nell’edizione del 2021 dell’Eurovision Song Contest, tra cui i Maneskin a rappresentare l’Italia.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno rappresentato l’Italia all’ ‘Eurovision Song Contest’ con il loro brano Zitti e buoni.

Esibizione da veri performer e nonostante la giovane età è sembrato che calcassero quei palchi da decenni.

Sono stati i ventiquattresimi artisti a salire sul palco portando il rock e la loro stravaganza che li ha resi protagonisti assoluti.

Dopo la loro esibizione è letteralmente esplosa la Ahoy Arena con tutte le delegazioni in piedi a ballare.

Dalle strade di Via del Corso di Roma al palco dell’Eurovision nel giro di pochi anni, i Maneskin sono diventati un vero e proprio fenomeno che ha conquistato tutti e non solo in Italia.

La posizione dei Maneskin all’Eurovision

Dopo il countdown è stato dato lo stop al televoto, ricordiamo che non era possibile votare il cantante in gara del paese di appartenenza.

I Maneskin si erano già portati a casa il premio di Best Lyrics a Rotterdam con il brano Zitti e buoni con il quale avevano vinto il Festival di Sanremo.

Il televoto valeva il 50% mentre l’altro 50% era il voto della giuria di qualità di ogni paese che dava i loro voti all’avversario preferito.

I più graditi dopo il voto della giuria di qualità sono stati la Svizzera con 267 preferenze, la Francia con 248, Malta 208 e Italia 206.

E’ il televoto a decidere tutto con una media ponderata ma già i Maneskin avevano ottenuto riscontri importanti: i primi su Spotify e il gruppo più visto in assoluto di tutto l’Eurovision.

L’Italia ha ricevuto 318 punti con la media ponderata del televoto e sommati ai 206 della giuria tecnica ne ha totalizzati 524 vincendo l’Eurovision Song Contest del 2021.