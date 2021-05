Fabrizio Corona in lacrime, il lutto lo distrugge: “Come faccio senza di te?”

Fabrizio Corona mostra sui social il suo dolore immenso. Addio alla persona che per lui è stata come una madre: il punto di riferimento degli ultimi 10 anni

L’ex re dei paparazzi come non lo abbiamo mai visto in tutti questi anni. Fabrizio Corona mostra il volto umano di sé stesso con le lacrime. Lo abbiamo visto in mille modi e versioni diverse per via delle tante vicende che hanno caratterizzato la sua vita, ma forse, mai così come oggi.

Si sfoga su Instagram l’ex di Nina Moric aprendosi al pubblico e mostrando tutto il suo dolore, quello per la morte di una persona cara, una donna con una carica incredibile che, negli ultimi anni, ha rappresentato per Fabrizio Corona un riferimento importante.

Fabrizio Corona e il dolore immenso: “Ho un vuoto enorme”

Fabrizio Corona si lascia andare in lacrime sui social per la morte di Severina Panarello. Aveva solo 58 anni ed era responsabile dell’Uepe, l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, e da circa un anno combatteva con un brutto male. Lei, per il ruolo che ricopriva, aveva colloquiato con molti condannati “illustri”, tra i quali Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi ha voluto ricordarla come colei che gli ha insegnato a “credere nella giustizia governata da persone uniche e oneste come lei”. Grazie a Severina Panarello, l’ex fotografo dei vip ha capito che “il bene esiste” ed è uno dei valori più importanti. Poi l’ammissione più intima: la Panarello è stata il suo punto di riferimento in questi lunghi 10 anni, da quando per lui è iniziato un lungo iter giudiziario che l’ha portato anche in carcere.

Corona ricorda la donna, esprimendo tutto il suo strazio, con una sua foto. “Le ho voluto bene come una madre. Ho pianto solo con lei, davanti a lei, per gioia, dolore, emozione, sconforto” ha spiegato mostrando tutto il suo lato più umano, di uomo che ha sofferto e superato tanti ostacoli.

Un addio commosso quello che Corona ha lanciato per la responsabile dell’Uepe: “Come faccio ora senza di lei? – ha concluso – Ho un vuoto enorme e una grande sofferenza. le voglio un bene immenso ‘doc’. Buon viaggio dottoressa continua a proteggerci da lassù”.