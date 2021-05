E’ stato svelato con grande sorpresa per i suoi telespettatori il nome della nuova conduttrice de “I Fatti Vostri”.

Lo storico programma dedito all’intrattenimento de “I Fatti Vostri“, attualmente in onda su Rai Due, ed in voga sul piccolo schermo a partire dagli inizi degli anni ’90 grazie sicuramente ancor più ai sorrisi contagiosi e dalla professionalità del memorabile Fabrizio Frizzi, stavolta cambierà rotta.

Secondo quanto riferito dal presentatore adesso alle redini del programma, Giancarlo Magalli, nella sua prossima edizione si lascerà spazio ad una nuova new entry, e più precisamente nel ruolo di conduttrice. L’annuncio è stato diramato dalle righe di un noto settimanale, “Nuovo Tv“, ed esaudendo in tal modo la curiosità dei suoi telespettatori. Scopriamo adesso di chi si tratta.

“I Fatti Vostri”, l’annuncio inatteso della nuova conduttrice

Giunto ormai al termine l’anno di riprese, la prossima stagione del programma avrà l’onore di vedere alla sua conduzione, al fianco ovviamente di un sempre sul pezzo Magalli, una bellissima, quanto innovativa, presenza femminile. Secondo quanto rivelato in questi giorni dal direttore del suddetto settimanale dedicato ai rotocalchi televisivi, Riccardo Signoretti, la figura in questione è già un personalità alquanto conosciuta dalla rete.

E pare, inoltre, che sia oltremodo assodato anche il suo successo, data la sua più recente e apprezzata partecipazione a “Ballando con le Stelle“, come ad altri differenti show. Si tratta di un’attrice, ex modella ed ex “Miss Mondo Italia” classe 1984: la meravigliosa nata sotto il segno del Toro, Pamela Camassa.

In molti sembrano aspettarsi grandi cose da Pamela, che ha già confermato il suo successo nelle sue più recenti apparizioni televisive. Da “Tale e Quale Show“, alla sua inattesa vittoria tre anni fa ad “Amici Celebrities“. Come sul grande schermo recitando in alcune commedie, di cui si può ricordare maggiormente quella del 2008, “Un’estate al mare” diretta da Carlo Vanzina.