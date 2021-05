L’ultimo scatto di fuoco dell’influencer Francesca Colombo è imperdibile. L’inquadratura dal basso lascia senza parole.

E’ un dettaglio estivo e mozzafiato quello pubblicato nella serata di ieri dalla bellissima influencer, Francesca Colombo. “Stupenda in ogni parte del corpo” sarà poi il parere condiviso invece dai suoi ammiratori in seguito alla loro visione dello scatto. Francesca, secondo almeno da quanto appare ai primi sguardi sul suo ad ora seguitissimo profilo Instagram, evince una passione per la moda che sembrerebbe andar di pari passo con la natura.

Uno stile che predilige capi e dettagli minimali. Talvolta decorato da alcune tinte vagamente vintage e da altrettante decorazione floreali. Fra i suoi legami più stretti nella vita privata, non essendoci ancora molte informazioni ufficiali sul suo conto, si evince sicuramente quella con i suoi due meravigliosi cuccioli, la più felina e di piccola statura, Gin, e poi la ancora giovanissima ma affettuosa Rottweiler, Molly.

Francesca Colombo, “Stupenda in ogni parte del corpo”

Un’istantanea che lascia immaginare un’abbronzatura impeccabile d’inizio estate e abbastanza delineata da far girar la testa ai suoi ammiratori. Eppure, al di là della sua statuaria fisicità, la bella e solare Francesca è molto seguita sui social in particolare per la sua artistica visione del mondo attorno a sé e per i suoi consigli, soprattutto i più recenti riguardanti l’estate, in fatto di outfit.

Da poco ha più volte menzionato un noto brand di consumi da bagno, vestendoli e successivamente pubblicando alcune fotografie in cui Francesca li indossa impeccabilmente.

Si tratta del celebre marchio italiano di “Effek“. Sponsorizzato indirettamente nel corso delle ultime settimane proprio in un dolcissimo ritratto a due dell’influencer. Si esprime così Francesca nel mostrare il suo nuovo modello di bikini retrò della collezione Mantra: “Noi siamo pronti! Si ma..il mare? 😓 Per ora io e Gin ci divertiamo così e aspettiamo…Nel frattempo voi date un’occhiata alla nuova collezione”.