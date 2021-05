Francesca Pascale: il nuovo volto della showgirl, è irriconoscibile

Un taglio netto per la showgirl Francesca Pascale in questa epoca di cambiamenti: con il nuovo look è “meravigliosa” ed “irriconoscibile”.

La nota showgirl partenopea classe 1985, Francesca Pascale, segna drasticamente il suo addio all’immagine impeccabile dagli abiti succinti ed eleganti, per trasformarsi questa volta in un arcobaleno vivente. Un’emozione indefinibile quella riscontrata nei suoi ammiratori nello scoprire attraverso la sua ultimissima pubblicazione sui social il nuovo look scelto dalla soubrette.

In molti ricordandola con la sua lunga chioma castana al fianco del politico ed imprenditore milanese, Silvio Berlusconi, faticheranno a riconoscerla grazie a questo taglio netto con la “tradizione”. Ma non per questo la esuberante novità metterà in crisi il loro propositivo ed incredibilmente soddisfatto giudizio.

Francesca Pascale, il taglio netto ed il meraviglioso sostegno a 360°

Un cambiamento non soltanto nello stile quanto nel suo modo di agire. Il quale rifletterebbe dunque la profonda umanità, finora probabilmente celata, della sua persona. E’ così che si mostra con abiti nuovi, una capigliatura diversa e sbarazzina, passando in un attimo dal castano al biondo, e da giacche lunghe, lussuose e perfettamente abbinate ad una più sobria maglietta dalla tinta nera che scopre oggi coraggiosi simboli di pace, leggerezza ed accettazione.

Il gesto di rinnovamento di Francesca appare ai suoi fan come un vero inno in sostegno del Ddl Zan, della diversità, dei diritti delle minoranze, e dunque sicuramente schierandosi contro ogni tipologia di discriminazione. La Pascale, presente a Milano il giorno della manifestazione per la convalida del disegno di legge, è ufficialmente una “donna diversa“.

Quest’ultima svolta di Francesca sembra essere stata accolta con meraviglia dai suoi sostenitori che inizialmente avrebbero faticato a riconoscerla per poi sottolineare la loro “meraviglia” a tal proposito. L’ex compagna di Berlusconi, adesso, sembra più che mai pronta ad affermare le sue nuove idee e a combattere per queste. Adesso non resta che seguirne gli sviluppi.