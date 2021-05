Francesco Renga. Ripartono i concerti ma è già polemica. L’errore clamoroso in bella vista

Il cantante Francesco Renga ha pubblicato il cartellone dei suoi concerti estivi. Un imperdonabile errore è stato notato da tutti. Polemica sul web

Italia in zona gialla nella sua totalità. Dal 1° giugno saranno tre le regioni che si tingeranno di bianco, vedendo allentate le misure restrittive dovute alla pandemia da Coronavirus, altre seguiranno a ruota nelle settimane successive se i trend di miglioramento continueranno a persistere.

Questo significa che si tornerà a una parvenza di normalità, che non si traduce in totale libertinismo. Tra i piaceri di cui torneremo a godere ci sarà quello di poter assistere finalmente agli spettacoli dal vivo, ai concerti, seppur mantenendo le distanze di sicurezza e indossando i dispositivi di protezione individuale.

Molti sono gli artisti che hanno già annunciato le loro tournée che li vedranno esibirsi nelle arene, stadi e teatri in lungo e largo per tutta Italia. Tra questi anche Francesco Renga. Il cantautore friulano (ma cresciuto a Brescia) ha presentato due giorni fa il cartellone con date e luoghi dei suoi spettacoli. Leggendolo, però, potreste trovarvi in una situazione di smarrimento. Ecco spiegato il motivo.

Francesco Renga presenta il cartellone dei concerti per l’estate 2021. I fan siciliani sono perplessi

Dando un’occhiata alla locandina degli spettacoli estivi di Francesco Renga, è possibile vedere come il cantautore abbia scelto di tornare alla grande per soddisfare i fan di tutta Italia, da nord a sud. A meno che non siano di Messina. I cittadini del comune dello Stretto sono ben lieti di accogliere l’artista presso l’Arena villa Dante giorno 21 Agosto, peccato, però, che sulla locandina vengano segnalati come abitanti della provincia di Catania.

Fatto abbastanza curioso dato che le due città rappresentano comuni a parte, distinti e separati. Messina è la 13^ città d’Italia, l’intera area metropolitana comprende oltre 600mila abitanti, ed è un polo turistico di primo piano di cui fanno parte Taormina, le isole Eolie e il museo all’aperto Fiumara d’arte nei pressi di Tusa. Con il comune di Catania esiste una sorta di rivalità campanilistica che finisce sempre con battute esilaranti.

Come l’avranno presa i messinesi? Tutto sommato bene, ma hanno tirato un po’ le orecchie al cantante. Si sono scatenati i commenti tra chi sorride con tanto di emoji, chi polemizza e chi è entrato in confusione: “Messina in provincia di Catania anche no però!”, “Messina in provincia di Catania è veramente dura da digerire!”, “21 agosto, Messina città o un qualche paese in provincia di Catania? Non si capisce!”, ” Spero di venire a Messina in provincia di Messina”.

Dove sta la polemica? É chiaro che non sia stato Francesco Renga in prima persona a fare da sè la locandina per i suoi concerti ma dietro ci sia un’etichetta o un’agenzia di comunicazione che non ha ben revisionato il proprio operato. Difficile pensare che nessuno se ne sia accorto.