Gessica Notaro è tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo. Scopriamo la difficile storia della modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Gessica Notaro sarà oggi tra gli ospiti di Verissimo. Ai microfoni di Silva Toffanin racconterà la sua toccante e difficile storia. Modella, ballerina e cantante, Gessica è stata infatti aggredita dal suo compagno. Era il 2017 quando è stata sfregiata con l’acido.

Nata nel 1989, con la sua ospitata negli studi di Mediaset lancerà un messaggio forte e di speranza. Di Rimini, la sua adolescenza non è stata semplice. Il padre si è spento per una malattia e uno dei suoi fratelli si è suicidato.

Fin da giovane ha intrapreso la carriera nello spettacolo. Nel 2007 ha preso parte a Miss Italia. La Notaro ha partecipato al concorso con la fascia di Miss Romagna. Pur non vincendo ha portato avanti il percorso nel mondo televisivo lavorando in svariati programmi. Dopo queste esperienze si è dedica alla sua grande passione per gli animali diventando addestratrice di delfini a Rimini.

Di seguito ha esordito nel settore della musica. Grazie all’incontro con il produttore Mauro Catalini, ha dato vita a cover di noti brani latini americani. Nel 2018 ha preso parte a Ballando con le stelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Gessica Notaro, condanna definitiva per Tavares: “L’incubo è finito”

Gessica Notaro: la terribile aggressione dell’ex compagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Gessica Notaro, oggi giornata decisiva: “Voglio dimenticare ma..”

La vita di Gessica Notaro si è trasformata in una sola notte. Era il 10 gennaio del 2017 quando l‘ex fidanzato l’aggredì nei pressi della sua casa di Rimini. L’uomo le lanciò addosso dell’acido, sfregiandole il viso. La data non era stata scelta per casualità. Proprio quel giorno, sei anni prima, il fratello della modella si era tolto la vita impiccandosi. Una tragedia alla quale sono seguiti numerosi interventi di chirurgia e costanti cure.

Con l’ex compagno, Edison Tavares, si erano incontrati sul lavoro presso l’acquario di Rimini. Un grande amore iniziale tramutato poi in un incubo. L’uomo si era mostrato violento tanto che quando Gessica ruppe con lui non la lasciava stare. Nonostante la denuncia di Gessica, l’ex non si fermò. Dopo l’aggressione l’uomo si è dichiarato innocente. Tuttavia sono state trovate bottiglie di acido nel suo appartamento. Ora si trova in carcere sotto l’accusa di lesioni aggravate. In cella sembrerebbe aver tentato il suicidio.

Quest’anno Gessica ha intrapreso un delicato intervento al suo volto destinato non solo alla funzionalità ma anche al lato estetico. Attivissima sui social, la giovane ha aggiornato i fan passo dopo passo. Condivide ogni giorno post, ricevendo grande affetto da parte dei suoi follower.

Nonostante le difficoltà vissute, la Notaro ha sempre lottato senza mai arrendersi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GESSICA NOTARO (@gessicanotaroreal)

Il suo desiderio è tornare alla normalità e dedicarsi al canto. Dopo la tragedia, la 31enne inoltre ha riaperto il suo cuore ad altre persone. Dallo scorso anno è legata al carabiniere Filippo Bologna.