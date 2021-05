Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip un ex concorrente ha trovato il vero amore e lo scoop ha già fatto scalpore

Chiunque entri a far parte della grande macchina del Grande Fratello Vip sembra essere baciato dalla fortuna. Chi per il lavoro e chi per l’amore. Ogni giocatore, una volta uscito dal reality, ha sempre qualcosa da imparare e da insegnare, diventa il protagonista del gossip.

Da qualche giorno non si parla d’altro. Un ex concorrente è venuto allo scoperto e il suo nuovo amore sta già facendo il giro del web. Una storia nata così per caso, ma di chi stiamo parlando?

Grande Fratello Vip: il concorrente e l’amore ritrovato

Fabio Testi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è stato baciato dalla dea fortuna. L’attore che tra poco compirà ottanta anni si è innamorato di una donna molto più giovane di lui. “Sono rimasto sorpreso dal fatto che è una professoressa di sessuologia, a me interessa l’argomento. – ha rivelato al settimanale Nuovo – Ci siamo conosciuti durante una visita che dovevo fare, lei poi ha voluto visitare di più”.

La nuova fiamma è una dottoressa ed ha trentaquattro anni. Quindi tra i due ci sono quarantasei anni di differenza. L’uomo sembra essere così felice e per lui l’età è solo un numero.

A quanto pare la coppia sta costruendo un futuro insieme e i fan, che dopo il Grande Fratello Vip sono cresciuti notevolmente, non hanno perso occasione di congratularsi con l’attore.

Nonostante l’età Fabio Testi è una persona affascinante e elegante. Chissà cosa pensano i figli riguardo a questa nuova relazione? Per il momento non sono state rilasciate interviste al riguardo. il web è curioso e non deve l’ora di conoscere la donna che ha stravolto la vita all’attore.