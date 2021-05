Hurricane chi sono: esordio e storia del trio serbo all’Eurovision

Le Hurricane saliranno questa sera sul palco dell’Eurovision. Il trio serbo si esibirà con il brano “Loco Loco”.

Le Hurricane danno voce alla Serbia all’Eurovision. Il noto gruppo serbo, nato nel 2017, è composto da tre voci femminili. La band era già stata selezionata lo scorso anno per prendere parte al contest, slittato per via del covid. Per il 2021 è stata scelta di nuovo. Sul palco ha saputo stupire il pubblico grazie al talento delle sue componenti e alle loro esibizioni coinvolgenti.

Il gruppo tutto al femminile è composto da Sanjia Vucic, Ivana Nikolic, Ksenija Knezevic. Nel 2020 hanno vinto il Beovizja.

Le cantanti hanno dato vita alla band tre anni fa. Nel 2017 hanno creato le Hurricane su un’isola dei Caraibi. Il nome è stato scelto a seguito di un uragano che colpì quell’anno l’isola. Nel corso della loro carriera hanno inciso ben 18 brani.

Le cantanti hanno inciso pezzi sia in inglese, sia in serbo. Il loro successo è stato determinato dal loro stile unico.

Le Hurricane: un vulcano di talento

Le Hurricane prendono parte all’Eurovision con un brano serbo. Il trio era già stato selezionato nella scorsa edizione, bloccata poi per l’emergenza sanitaria. Per le spumeggianti cantanti la voglia di ritornare sul palco è stata tanta. In merito ai loro preferiti in gara quest’anno vi sono i Maneskin e Senhint.

Tra le tre la cantante Sanja aveva partecipato alla competizione europea già nel 2016 arrivando 18essima. In passato faceva parte del complesso degli ZAA. Si è poi unita a Ivana Nikolic, sia cantante che ballerina, e a Ksenija Knezevi, nata da una famiglia di artisti. Oltre che per il suo talento il trio si distingue per il suo stile. Le tre cantanti sono infatti molto apprezzate per il loro fascino slavo.

Due bionde e una mora, sono seguitissime sui social. 298 mila i loro follower che seguono il loro profilo ufficiale su Instagram.