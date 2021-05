“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 24 maggio: la decisione di Gabriella

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 maggio: sia Gabriella che Marta hanno preso una decisione importante riguardo al loro futuro.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gabriella soppesare la proposta di Cosimo di andare a vivere a Parigi. Il Bergamini è convinto che non riuscirà mai a superare la sua ossessione per Guarnieri se non si allontanerà da Milano. Gabriella è tentata, ma sa anche che questo cambiamento repentino l’allontanerebbe dal Paradiso e da quel lavoro che negli ultimi tempi le sta dando tante soddisfazioni. Anche Marta ha ricevuto una proposta lavorativa ed è attanagliata dagli stessi dubbi. La Guarnieri vorrebbe davvero partire per New York, ma sa che una tale decisione l’allontanerebbe definitivamente da Vittorio.

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Gabriella prenderà una decisione. La stilista ha deciso di non voler partire per Parigi. La sua vita ed il suo lavoro sono a Milano e se Cosimo la ama dovrà accettarlo. Anche Marta giungerà ad una conclusione. Mentre Vittorio sarà intento a ripensare al loro ultimo addio, la moglie si aprirà finalmente con lui. Che ne sarà a questo punto del loro matrimonio?

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che il grande sogno di Rocco è destinato a scontrarsi con la realtà. Il magazziniere, recentemente scelto per partecipare agli allenamenti del Giro d’Italia, non sa che la fidanzata cela un segreto. Maria ha infatti ricevuto una chiamata dal padre che pretende il suo ritorno in Sicilia una volta sposata.

Il Paradiso delle Signore torna lunedì 24 maggio dalle 15.55 alle 16.45. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime anticipazioni e su eventuali cambi di programmazione.