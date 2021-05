James Newman, chi è il cantante inglese in finale all’Eurovision

Eurovision Song Contest 2021, James Newman rappresenta il Regno Unito. La storia del cantautore e la sua canzone “Embers”

Il cantautore inglese James Newman rappresenta il Regno Unito all’Eurovison Song Contest, e parteciperà alla finale che si terrà stasera all’Ahoy Arena di Rotterdam nella sua 65esima edizione.

Uno show musicale che verrà applaudito da 3.500 persone, per le quali si esibiranno i 20 paesi che sono passati in finale, oltre all’Olanda che è il paese ospitante, e i 5 fondatori del contest: Italia, Spagna, Francia, Germania e appunto Regno Unito.

Scopriamo meglio la storia del cantautore, che insegue la stessa passione del più noto fratello minore, e la canzone con la quale si esibirà sul palco del concorso musicale.

James Newman e la sua “Embers”

Cresciuto a Settle, nella contea del North Yorkshire, il rappresentante del Regno Unito all’Eurovision è fratello maggiore del cantante John Newman. Già in gara per l’edizione del 2020 con il brano “My Last Breath“, annullata per la pandemia di Covid-19, è stato ricandidato per il 2021.

James Richard Newman inizia la sua carriera nel ruolo di autore per altri celebri artisti dal calibro di Zayn, Jess Glynne, Little Mix e tanti altri, fino a incidere singoli come cantautore. In corsa per la finale dell’Eurovision Song Contest, per la 65esima edizione ha portato il suo potente brano pop “Embers“, tutto da ballare.

Un’iniezione di allegria e buonumore, che arriva giusto in tempo per aprire le danze all’estate. Il testo è una dichiarazione d’amore e passione, che travolge l’ascoltatore, in un turbinio di energie positive.

Sono in totale 26 i Paesi che si sfideranno per l’agognato podio, avendo già conquistato l’importante possibilità di presentare la propria musica a un pubblico così ampio. Manca poco per scoprire il vincitore della finale, trasmessa in diretta su Rai 1.