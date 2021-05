Karina Cascella a YesLife: “Il mio ritorno in tv? Vi dico tutto”

La nostra intervista a Karina Cascella, opinionista e seguitissima influencer. A cuore aperto dopo la decisione di allontanarsi dalla tv: dalla vita privata a quella professionale

Lei è una delle opinioniste tv più temute, perché sempre schietta e sincera, senza peli sulla lingua. Uno dei volti Mediaset di punta che però, da un po’ di tempo a questa parte, ha deciso di prendersi una pausa dagli schermi. Parliamo di Karina Cascella, influencer da oltre un milione di follower oltre che volto televisivo molto noto.

Per tanti anni nel programma di Maria de Filippi “Uomini e Donne”, Karina è stata poi una degli opinionisti di punta dei salotti di Barbara D’Urso, amata ed odiata nello stesso tempo per via del suo carattere sincero che spesso l’ha portata a scontrarsi con molti personaggi noti.

Oggi Karina ha deciso di allontanarsi un po’ da questo mondo e seguire la strada dell’imprenditoria al fianco del suo compagno, oltre che continuare il suo lavoro sui social. Un ritorno in tv? Non lo esclude, magari in altre vesti. Questo e molto altro ci ha raccontato al telefono.

Chi è Karina Cascella oggi?

Sono innanzitutto una mamma molto felice della sua bambina, di come sta crescendo. Sono una donna soddisfatta, felice della propria vita, del proprio rapporto di coppia e della sua famiglia.

Da un po’ ti sei allontanata dalla tv perché vorresti qualcosa di diverso, torneresti in che ruolo?

Non è stata una cosa pensata, è stata una conseguenza rispetto a tutto ciò che è stata la pandemia e questi mesi difficili. Per tutelare la mia famiglia ed i miei suoceri, evitavo qualsiasi tipo di contatto soprattutto nei momenti peggiori. È stato un anno in cui io sarò andata in tv sia e no sei volte per provare e capire se potevo tornare a vivere normalmente per evitare di restare in una bolla. Seguivo Ginevra con la scuola evitando qualsiasi cosa che riguardasse me (allenamenti, vedere amici, ecc). Così il lavoro in televisione è diventato un ostacolo perché lì c’era tanta gente. Ad un certo punto poi, sono entrata anche in un’altra dinamica. Questa pandemia ha un po’ cambiato le mie priorità, anche se sono stata sempre una pro-famiglia mettendola sempre al primo posto, però mai come adesso l’ho sentito di più ed ero anche un po’ stanca di un ruolo in cui andavo spesso e volentieri a discutere con chiunque. Penso di aver discusso con tutto il mondo, davvero. Sono stufa di vedermi in quelle vesti. In molti hanno scritto che ci fossero dei problemi con Barbara D’Urso. Io Barbara la adoro, è una donna meravigliosa, con il senso del lavoro pazzesco e siamo in ottimi rapporti. Sono io che non ne posso più di quel ruolo e non sto cercando nient’altro in realtà. Sicuramente se dovesse arrivare qualche proposta rispetto ad un serale dove non necessariamente devo litigare con qualcuno ma magari esprimere il mio pensiero in maniera serena, lo prenderei in considerazione.

Il programma che sogni di fare?

Io sogno di condurre Le Iene, di co-condurlo con Alessia Marcuzzi per esempio. Non sarebbe bella l’inquadratura perché io sono troppo bassa rispetto a lei ma potremmo mettere lei al centro.

Al momento continui il tuo lavoro social, oltre un milione di follower: più una soddisfazione o una responsabilità?

È un po’ tutte e due le cose. Soddisfazione c’è sempre quando tante persone ti seguono, sono affezionate a te, ti scrivono e ti parlano e tu ti ci rapporti. Responsabilità perché bisognerebbe sempre stare attenti ad alcuni messaggi che si passano, ci sono delle ragazzine che ci seguono quindi potrebbero travisare delle cose.

E a chi ti critica sui social qualsiasi cosa tu faccia, cosa ti senti di dire ai leoni da tastiera?

Io ultimamente sto pubblicando nomi e cognomi dei leoni da tastiera perché secondo me dovrebbero cominciare ad avere un volto, quantomeno costretti a cambiare account. Non perché mi piace generare odio o violenza verbale ma credo che sia giusto che la gente inizi a prendersi le responsabilità di ciò che dice. Perché a me alcuni messaggi non mi toccano ma per una ragazzina potrebbero essere deleteri. Sarebbe bene che tutti iniziassimo a pubblicare nomi e cognomi così da costringerli a fare un altro account e metterli in difficoltà, creargli delle beghe che portano a smettere.

Da sempre sei stata schietta e sincera, un lato del tuo carattere che ti ha più giovato o penalizzato?

Non lo so, non ho nessun tipo di rimpianto o di rimorso. Forse nel privato la mia impulsività sarebbe da domare.

Ti vediamo anche nelle vesti di imprenditrice con il tuo ristorante, com’è la Karina che accoglie i clienti al Matambre ma si dedica comunque a fare tutto?

Io sono qui con l’agenda del Matambre e il telefono che squilla.. quando parte un’attività c’è bisogno che tutti si danno da fare per avviarla e trovare un assetto. Il mio fidanzato da questo punto di vista è bravissimo perché ha più esperienza di me e quindi io lo seguo. Poi c’è il mio istinto, da quello che faccio con l’accoglienza piuttosto che dare una mano ai ragazzi quando vedo che c’è un tavolo da sparecchiare, una portata da servire o apparecchiare un tavolo. Lo faccio molto volentieri sia perché l’ho sempre fatto da ragazzina quando lavoravo come cameriera e perché è un’attività mia. Mi piacerebbe che un giorno potesse interessarsene anche Ginevra, vorrei farlo nel migliore dei modi anche perché una cosa come te la fai tu non te la fa nessuno. Io ad esempio rispondo anche da sola alle mail che mi arrivano di lavoro. Non lavoro con chiunque ma con quelle persone che sento, parlo, con cui ho voglia di intraprendere un rapporto. Se lasciassi che il mio lavoro lo facesse un’agenzia sarebbe l’agenzia a decidere per me, cosa fare e cosa non fare e magari non lo farebbe neanche bene, che ne sai..

Ginevra, la tua piccola: per te è…

C’è una sola parola che la rappresenta: tutto. Da Ginevra parte qualsiasi cosa, per lei mi sveglio al mattino, lavoro, cerco di migliorarmi e di creare delle cose dal punto di vista lavorativo per costruire il suo futuro. In tutto quello che faccio sono guidata dal pensiero di mia figlia.

Tra 10 anni come ti immagini?

Un po’ più rifatta, con due figli, insieme a Max che abbiamo aperto altri due ristoranti.

E sul futuro cosa puoi dirci? C’è qualcosa che bolle in pentola?

Non c’è niente in realtà che bolle in pentola, però sento qualche brusio rispetto a “Ballando con le Stelle” e “Tale e Quale Show”. Non lo so potrei propormi o fare un provino con loro.

Potresti mostrare dunque una versione totalmente diversa di Karina?

Assolutamente! Ballare sarebbe una cosa più difficile perché non mi sento in grado ma potrei riuscirci con un bravo insegnate. Cantare, invece, sono intonata e la strada è un po’ più in discesa. Potrebbe essere una cosa carina che mi rappresenta in un’altra veste ma attualmente sono concentrata a lanciare il Matambre per portarlo in alto cercando di conciliare tutto con la vita privata.

FRANCESCA BLOISE