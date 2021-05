La moneta rarissima da 50 centesimi che vale 170 mila euro

C’è una moneta da 50 centesimi che vale una cifra altissima se si riesce a trovarla e riconoscerla, è molto rara

Esiste una moneta da 50 centesimi rarissima che vale 170 mila euro, ci sono tre indizi che aiutano a riconoscere la moneta fortunata. Non è facile riconoscere monete uniche e rare ma ci sono dei modi per imparare a farlo. Ci sono alcuni casi avvenuti in passato che riguardano le monete da 1 e 2 centesimi, ma a volte capita a monete più grandi anche da 1 o 2 euro. Questa volta si tratta invece della moneta da 50 centesimi, un pezzo unico dal valore altissimo.

Come riconoscere la moneta da 50 centesimi che vale 170 mila euro

A rendere una moneta rara sono gli errori di conio. Normalmente le monete da 50 centesimi vengono coniate in Italia in un numero che parte da 1.000.000.000 a salire. Pertanto tutte le monete che fanno parte di quel range e che sono uguali, hanno un valore normale e comune non più di quello che hanno scritto davanti. Mentre invece questa moneta in particolare ha tre errori di conio che la rendono una moneta unica e di conseguenza dal prezzo altissimo. Gli errori verificati sono: la freccia verde che indica la mancanza della coda del cavallo di Marco Aurelio, le frecce arancioni evidenziato la mancanza e infine la freccia bianca indica la mancanza della R, simbolo della zecca di Roma.

La segnalazione degli errori è stata indicata dal venditore della moneta su eBay e anche il prezzo è stato stabilito dallo stesso. Pertanto è possibile che il prezzo e il valore non corrispondano effettivamente. Infatti un’altro inserzionista ha messo in vendita una moneta rara da 50 centesimi a 50 mila euro invece. Le monete sono diverse e hanno errori di conio diversi però, quest’ultima ha infatti sono un errore ed è quello della mancanza della stella centrale a sinistra.

Indubbiamente entrambe le monete hanno un valore alto, ed è quindi fortunato chi ne è in possesso o chi ne trova una per caso. Non è però garantito o certificato il prezzo a cui viene venduta, in tal caso bisogna rivolgersi a degli specialisti che valutino il valore della moneta.