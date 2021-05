E’ un successo immenso quello che deriva dall’ultima intervista inedita, rilasciata a seguire della notte degli Oscar, dall’artista Laura Pausini.

E’ in seguito alla notizia che aveva lasciato con il fiato sospeso i fan sparsi per tutto il globo della cantautrice italiana, Laura Pausini, riguardo per lo più la sua più che discussa candidatura agli Oscar per l’amato brano di “Io sì“, a sorprendere ancora una volta il suo vasto pubblico. Mentre il brano vincitore, divenuto precedentemente emozionale colonna sonora del film “La Vita Davanti a Sè”, con Sophia Loren, l’artista si è esposta a riguardo proprio nelle ultime ore in un’intervista inedita, rilasciata a “Revista Vanidades“.

Il racconto di Laura al settimanale si condisce di rivelazione e curiosità che innalzano ancor più l’amore dei suoi ascoltatori nei suoi confronti. Il tutto indossando un capo d’abbigliamento floreale ed allegro, che darà vita a quelli che saranno soltanto i primi dettagli della sua “Dolce Vita“.

Leggi anche —>>> “Vorrei averti qui” Cecilia Rodriguez non resiste, i fan la consolano – FOTO

Laura Pausini ed il successo dell’ultima intervista: in copertina è “meravigliosa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Potrebbe interessarti anche —>>> Francesca Pascale: il nuovo volto della showgirl, è irriconoscibile

Una copertina da vera regina è quella realizzata dal settimanale messicano, dedicato alla moda, nei confronti della cantautrice reduce dal suo indimenticabile Golden Globes. Scriverà così poi, Laura, per informare di tale evento i suoi ammiratori nella didascalia al suo ultimo scatto su Instagram. Il quale la inquadra felice e pienamente soddisfatta data la risonanza del suo premiato ed apprezzato progetto. “L’intervista che ho fatto con mi ha permesso di parlare di tanti argomenti importanti che ho vissuto dopo la nomination agli Oscar e dopo la vittoria del Golden Globes”.

La rivista, infatti, paragona amabilmente la vita dell’artista a “La Dolce Vita” di Federico Fellini in un omaggio che si figura fin dal primo sguardo come senza precedenti. “Il calore e la simpatia della cantante italiana sorpresa le frontiere”, scriveranno su di lei gli autori del settimanale oltreoceano, per poi continuare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Revista Vanidades (@vanidadesmx)

” E lo proviamo quando in maniera virale ci apre le porte della sua casa a Roma per parlare di ciò che ha fatto in questi ultimi mesi“. Si tratta perciò in conclusione di un traguardo nel traguardo per Laura. Un anno questo 2021 che si aggiudica a ben vedere fortunato.