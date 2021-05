Maneskin, all’Eurovision vincono il primo premio. Il pronostico per stasera

Maneskin. Arriva la prima soddisfazione del gruppo romano, impegnato all’Eurovision Song Contest 2021. Stasera la finale su Rai Uno

Basta lirica e melodico. É giunto il momento di dimostrare all’Europa e al mondo intero che in Italia si fa anche rock, puro, sincero, concreto, energico come quello dei giovanissimi Maneskin.

La band romana formata da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), sta portando in alto il nostro nome nella competizione musicale più famosa del vecchio continente. Stiamo parlando dell’Eurovision Song Contest, giunto nel 2021 alla 65^ edizione.

Vedremo oggi la finalissima in onda su Rai Uno a partire dalle ore 20.40, in diretta dall’Ahoy Arena di Rotterdam, con il commento dell’improbabile coppia formata da Gabriele Corsi (del Trio Medusa) e Cristiano Malgioglio ( cantautore e paroliere stimatissimo).

I Maneskin hanno già portato a casa il primo successo. Si sono aggiudicati un ambitissimo premio. Di cosa si tratta?

I Maneskin. In attesa della finale dell’Eurovision, si aggiudicano un ambito premio

I Maneskin si sono aggiudicati la vittoria della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni. Grazie a questo prestigioso risultato, hanno avuto diritto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 nei Paesi Bassi.

Zitti e Buoni è la canzone più ascoltata a livello globale tra i pezzi presentati alla competizione internazionale. Oggi regala alla band romana un’altra soddisfazione. I Maneskin vincono, infatti, il riconoscimento per il miglior testo.

Damiano David, leader e voce del gruppo, è anche autore del brano che è stato edulcorato a causa del divieto d’inserire parolacce durante la gara. Si è mostrato orgoglioso per il traguardo raggiunto. Ha detto: “É il primo premio che vinco in vita mia in quanto autore. Non lo potrò mai dimenticare. Lo metterò sopra il televisore”. Anche Victoria De Angelis, bassista, ha espresso il suo entusiasmo in merito: “La canzone è un invito a non curarsi di quanto dicono le persone che non fanno altro che giudicare. É un messaggio di vicinanza per chi si sente oppresso dalla società, affinché capisca che non è solo”.

La commissione giudicante dell’Eurovision ha conferito questo premio definendo Zitti e Buoni come un brano insolente che, tuttavia, ha un intreccio di metafore ben scelte, che parlano direttamente al pubblico. “Questa non è una canzone dolce, e quindi le immagini non sono gradevoli, ma volutamente dirompenti. Zitti e buoni è un grido crudo dei disadattati di questa società falsa”.

Il medesimo riconoscimento torna in Italia in brevissimo tempo. Nel 2019, infatti, se lo aggiudicò Mahmood per il testo crudo e toccante di Soldi. Nella classifica generale si piazzò, invece, al secondo posto. Riusciranno i Maneskin a salire sul gradino più alto del podio? Sono tra i favoriti ma per saperlo dobbiamo attendere questa sera.