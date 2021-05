“Che splendore”. Con la meteo girl Martina Hamdy è sempre primavera: divina – FOTO

Martina Hamdy. La conduttrice del meteo a Mediaset condivide con i suoi follower su Instagram alcuni scatti esplosivi. Tutti pazzi di lei. Piovono commenti di plauso

Viso simpatico e dai lineamenti perfetti, sguardo vispo, forme sinuose e un sorriso che incanta. Martina Hamdy, classe 1994, è un giovane astro nascente della televisione italiana.

Nata a Sesto San Giovanni (in provincia di Milano) ha ottenuto grande notorietà partecipando al Grande Fratello VIP nel 2018. Prima di allora aveva mosso i primi passi concreti nel mondo della moda partecipando a numerosi servizi fotografici. Ha preso parte, inoltre, al concorso televisivo Veline di Antonio Ricci per ottenere un posto di primo piano all’interno del programma Striscia la Notizia. Non è risultata tra le vincitrici ma è stata opinionista nelle trasmissioni Mai dire mondiali con la Gialappa’s band e successivamente a Tiki Taka.

Martina Hamdy: il suo duplice impegno

Martina Hamdy è una giovane professionista che non ha puntato tutto semplicemente sulla sua (evidente) bellezza. Spigliata, simpatica, loquace, è oggi il volto del meteo sulle reti Mediaset e ha una formazione culturale variegata. Si è diplomata al Liceo Artistico con indirizzo Architettura ma poi ha cambiato strada, laureandosi nel 2019 all’università Bicocca di Milano in un corso di Organizzazione Aziendale.

Il mondo dello spettacolo l’ha attratta da giovanissima. Tanta gavetta per lei ma non si è di certo improvvisata. Ha studiato recitazione e dizione, il suo sogno oggi è quello d’intraprendere una carriera giornalistica.

Porta avanti anche un percorso da novella influencer sui social. Il suo contatore su Instagram segna attualmente 171mila follower che vanno a curiosare sui frequenti aggiornamenti che condivide in bacheca.

L’ultimo post pubblicato la vede testimonial del colosso commerciale Primark che è approdato da qualche tempo anche in Italia, aprendo costantemente nuovi punti vendita. Martina Hamdy indossa un completo estremamente primaverile, giacca e pantalone, per un must have di questa stagione dalle tinte giallo pastello.

Esplosione di consensi per lei nei commenti: “Che splendore”, “La bellezza la perfezione”, “Che classe”, “Splendida”.