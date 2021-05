“…mi serve il defibrillatore” Valentina Vignali turba il web – FOTO

Valentina Vignali da Lampedusa per la sua collezione di bikini. Oggi presenta Belle, il web non sta nella pelle.

Ne avevamo parlato ieri, ma guardarla di volta in volta è puro spettacolo! Valentina Vignali prosegue la sua collaborazione con 2bekini e sfoggia in questi giorni continui modelli che su di lei ovviamente sono già un sogno. Ma la Vignali ha pensato per tutte le fisicità: questo modello Tiffany, denominato Aurora, è un bikini reso particolare dal cinturino che appena sotto il seno dà sicuramente quel tocco di originalità, utile per essere glamour in questa estate 2021 ormai alle porte.

La foto ha riscosso – come già ci si aspettava – enorme successo. Ogni foto infatti è un colpo al cuore per i milioni di followers che ovviamente non perdono occasione per farle sentire il proprio affetto. Un’ora fa un nuovo modello, si chiama Belle e lei è…semplicemente una bomba.

Valentina Vignali, l’interno coscia che dà scalpore

