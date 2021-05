Sangiovanni e Giulia Stabile, spuntano le lettere intime. Il contenuto

Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati ospiti da Silvia Toffanin: le loro dichiarazioni ai microfoni di ‘Verissimo’ hanno fatto impazzire i fans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

“Amici 20” è stato un successo: la trasmissione di Maria De Filippi ha registrato ottimi numeri sul fronte degli ascolti portandosi a casa un 28% medio di Share. Non a caso la prima puntata è stata la premiere più vista di sempre: il record precedente apparteneva alla settima edizione.

Le puntate sono state incredibili: c’era davvero tanto talento in gara. A vincere l’edizione è stata Giulia Stabile, giovane ballerina di Roma che ha conquistato la vittoria sotto la guida di Veronica Peparini. La 19enne ha intrapreso una relazione con Sangiovanni, conosciuto proprio nel programma. La ragazza si è scontrata in finale proprio con il suo nuovo fidanzato, vincendo anche il premio Tim dal valore di 30mila euro. Giulia e Giovanni Pietro sono stati ospiti a ‘Verissimo’: le loro dichiarazioni hanno fatto impazzire i fans.

Giulia Stabile e Sangiovanni, le dichiarazioni a Verissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Giulia e Sangiovanni sono stati da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. I due hanno parlato di diverse cose interessanti e sono spuntate anche diverse sorprese. La coppia ha anche rivelato alcuni retroscena piuttosto interessanti. La Toffanin ha ricordato che per Giulia si è trattato del primo bacio.

Dopo un video mandato in onda dalla conduttrice, i due hanno commentato con molta enfasi e divertimento. Nel filmato, loro due si scambiavano delle lettere e se le leggevano. Giulia ha dichiarato che loro utilizzavano questa “tecnica” per non essere sentiti né visti. Qualche tempo dopo, tuttavia, i due neo fidanzati hanno scoperto che anche in quell’angolo dove si scambiavano le lettere c’erano microfoni e telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia, ai microfoni di ‘Verissimo’, ha anche rivelato di essere stata vittima di Bullismo. “Durante l’adolescenza sono rimasta sola”. Ora però mi scrivono, mi dicono che è strano essere in classe con la vincitrice di “Amici”. Qualcuna si è anche scusata”, ha spiegato.