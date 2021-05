Zodiaco, i segni più smemorati di tutti: si scordano davvero qualsiasi cosa

Sul lavoro o nella propria vita privata, il contesto è indifferente: questi segni zodiacali dimenticheranno sempre qualcosa

Può capitare per distrazione, in seguito a una fitta agenda o un’organizzazione discutibile, poco importa. Alcune persone sembrano non riuscire a ricordare tutto quello che dovrebbero, finendo per dimenticare sempre qualcosa. Un appuntamento, una scadenza, le chiavi di casa, raramente riusciranno a superare una giornata senza lasciare indietro niente. Secondo gli astrologi questo potrebbe dipendere anche dal segno zodiacale. Scopriamo perché.

I segni zodiacali più smemorati: scopri quali sono

Stando all’analisi delle stelle esistono quattro segni zodiacali particolarmente sbadati che tendono a scordarsi le cose più facilmente di altri.

Tra questi troviamo il segno della Bilancia, spesso con la testa fra le nuvole. Conscio di questa sua caratteristica sa di essere particolarmente disattento nel fare le cose, e questo coinvolge anche la sua memoria. Sebbene non sia un completo disastro è molto facile che finisca per dimenticarsi di fare qualcosa. Non riponendo sufficiente attenzione in quello che fa o in quello che gli viene detto, non riesce a portare sempre a termine i suoi compiti.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più sicuri di sé: non si lasciano mai scalfire dalle critiche

Discorso differente invece per i Gemelli che oltre a essere disattenti sono anche particolarmente disorganizzati. La loro agenda, quando ne esiste una, è caotica e sembra mancare sempre di qualche appuntamento. Questo aspetto legato a una sbadataggine di fondo crea un mix esplosivo. È davvero impossibile per loro non scordarsi di qualcosa.

Non si può dire lo stesso del segno del Sagittario che sebbene sia piuttosto sbadato, finisce comunque per dimenticare solo piccoli dettagli. Può capitare che non badi attenzione quando capisce che la situazione non è particolarmente rilevante, ma in caso contrario farà del suo meglio per concentrarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni ossessionati dall’amore: alla costante ricerca dell’anima gemella

Infine non potevano non rientrare in questa categoria anche i Pesci, per definizione il segno con la testa più fra le nuvole di tutto lo Zodiaco. Vivono in una bolla tutta loro, immaginandosi spesso scenari ben lontani dalla realtà. Questo li porta a scollegarsi e a perdersi nei propri pensieri. A farne ne spese le persone che li circondano che dovranno fare i conti con le loro costanti dimenticanze.