Anna Tatangelo ha appena pubblicato su Instagram la foto del giorno. Il buongiorno si vede dal mattino e lei ha bellezza da vendere anche appena sveglia. Una tazza di caffé, un outfit sportivo ed è pronta ad affrontare questo weekend. La cantante non perde occasione di mostrare il suo fisico bestiale, è molto attenta alla linea e da quando è tornata single non fa altro che dedicarsi allo sport. Sarà in cerca del nuovo amore?

Anna Tatangelo: inizia il countdown, più bella che mai -FOTO

