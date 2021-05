Senhit chi è: esordi e carriera dell’altra cantante italiana all’Eurovision

La cantante Senhit prende parte all’Eurovision 2021 facendosi portabandiera della Repubblica di San Marino.

Senhit è tra i concorrenti dell’Eurovision 2021. La cantautrice rappresenta nella competizione canora San Marino. Se sul palco ci saranno i Maneskin per l’Italia, un’altra voce italiana prenderà parte allo show.

Nata nel 1979, di Bologna, la sua famiglia è di origini eritree. Fin dall’infanzia ha avuto una grande passione per la musica, il teatro e anche per il calcio. Dopo il diploma in grafica pubblicitaria, la sua carriera parte dai musical tra cui alcuni targati Disney. Nota la sua collaborazione con Massino Ranieri. Di seguito apre concerti del calibro di artisti come Francesco Renga e Zucchero.

Poi collabora con gli Stadio prendendo parte a tournèe. Sotto la supervisione del cantante Gaetano Curreri crea il primo album nel 2005. Di seguito dà vita ad altri brani di successo. Già nel 2011 aveva preso parte all’Eurovision. Anche lo scorso anno era stata selezionata ma tuttavia la competizione slittò per via del covid.

Quest’anno la cantate ritorna rappresentando San Marino. Sul palco presenterà il suo ultimo brano Adrenalina, al fianco del famoso rapper Flo Rida.

Senhit: selezionata per ben tre volte all’Eurovision

Sethin è riuscita a distinguersi sulla scena musicale grazie al suo talento. Nei suoi brani unisce la sue radici esotiche e l’imprintig italiano. Nel corso della sua carriera canta sia in italiano che in inglese assicurandosi così una fama internazionale.

Dopo dieci anni dalla sua prima apparizione all’Eurovision ritorna sul noto palco. La cantante gareggia con Adrenalina, hit creata con Flo Rida. Rappresenterà con questo brano San Marino, lo stato situato sulle pendici del Monte Titano. Sul palco il duo chiude la finale di stasera del contest canoro, insieme ad altri 26 cantanti ambasciatori di altrettanti paesi.

A Rotterdam si esibiranno davanti a un pubblico di 3500 persone.