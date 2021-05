La Toffanin è stata bloccata da Pier Silvio, Verissimo si ferma e la conduttrice saluta il pubblico cos’è successo?

Silvia Toffanin con il suo programma Verissimo raggiunge ascolti altissimi e i dati Auditel lo confermano. Anche quest’anno il programma ha avuto molto successo, il pubblico apprezza moltissimo la conduttrice. Tuttavia pare che Verissimo dopo l’ultima puntata della stagione, che andrà in onda oggi 22 maggio, si fermerà. Pier Silvio ha deciso che la stagione si conclude qui, e per l’estate ci saranno altri programmi a tenere compagni al pubblico.

Silvia Toffanin conclude la stagione di Verissimo ma poi?

Con l’ultima puntata di Verissimo la Toffanin saluta il pubblico, ma solo per la pausa estiva tornerà infatti a settembre con una nuova stagione ricca di novità e sorprese. Oggi dunque sarà l’ultima puntata della stagione per Verissimo. In quest’ultima puntata ci saranno ospiti incredibili. Si vedranno i finalisti di Amici compresa la vincitrice, Giulia Stabile che racconterà le emozioni provate sin dal primo giorno fino alla vincita. Parlerà anche della relazione con il cantante e concorrente insieme a lei Sangiovanni. Si esibiranno quindi in un balletto Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, mentre canteranno in studio Deddy, Aka7even e Sangiovanni.

Oltre ai ragazzi di Amici ci sarà l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Vera Gemma che racconterà la sua relazione con il ventiduenne Jedà e della sua esperienza nel reality. Ospite anche Emma Marrone che rivelerà alcuni nuovi progetti in arrivo e parlerà del cantautore scomparso da poco, Franco Battiato con un tenero ricordo. La Marrone lo definisce “soprannaturale” per il suo talento di cantautore. Si è espressa anche sulla legge ddl Zan, contro l’omotransfobia. La speranza della cantante è che un giorno il paese accoglierà questa cosa come la normalità e non più una cosa strana o diversa. Intanto annuncia di essere pronta a tornare il palco.

Ricorda poi che lui ha sempre dimostrato stima nei confronti della cantante e per questo lei lo ha sempre portato nel cuore. Non si sa quale programma andrà a sostituire Verissimo per il periodo estivo, ma qualsiasi scelta prenderà Pier Silvio Berlusconi sarà sicuramente quella giusta per i telespettatori.