Tusse: Esordi e carriera del cantante svedese all’Eurovision

Tusse rappresenta la Svezia all’Eurovision 2021, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul giovane cantante.

Tousin Michael Chiza è nato il 1 gennaio del 2002 in Congo-Kinshasa. All’età di cinque anni ha dovuto lasciare il suo paese per gli scontri armati tra milizie, nella fuga ha perso i genitori ed ha vissuto in Uganda in un campo profughi con sua zia per ben tre anni.

Raggiunge la Svezia all’età di otto anni con lo status di rifugiato ed ha iniziato una nuova vita con una nuova famiglia nel villaggio di Kullsbjörken, dove risiede dal 2015.

Fin da piccolo è stato appassionato di musica, infatti ha partecipato al talent svedese “Talang 2018″, qui riesce ad arrivare in semifinale ma non ad aggiudicarsi il titolo.

L’anno dopo, nel 2019, ha partecipato a “Swedish Idol”, in quest’occasione riesce a vincere l’edizione.

Dopo questo primo successo incide tre singoli che avranno una risonanza mondiale. Tusse ora è in gara per gli Eurovision 2021 e sulla sua partecipazione ci sono state non poche polemiche.

Una partecipazione che ha avuto parecchio da ridire, polemiche per Tusse

Tusse è il cantante congolese-svedese che rappresenta la Sveglia agli Eurovision Songs Contest 2021, è in gara con il brano Voices. Con 175 punti si è qualificato direttamente per la finale.

Dopo la sua prima esibizione, Tusse è stato violentemente attaccato dagli heaters sui social media. Sulla sua partecipazione ci sono state diverse polemiche tutt’ora in fomento.

Stoccolma è un paese che vede prendere piede (soprattutto nell’ultimo periodo) l’estrema destra con formazione anti-migranti ed il fatto che Tusse sia congolese non va a genio a gran parte della popolazione.

Tusse è arrivato in Svezia con lo status di rifugiato e questo ha creato non pochi problemi a diverse persone, il fatto che sia un ragazzo di colore a rappresentare la Nazione è motivo di costante odio nei suoi confronti.

Il ragazzo in un’intervista ha dichiarato che per lui la Svezia è la casa che potesse mai avere e che per ringraziare per questa nuova vita che gli ha permesso di arrivare al successo darà il massimo sul palco di Rotterdam.