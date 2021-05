Allegri al Napoli, arriva la decisione definitiva: cosa accadrà domani

Clamorosa “bomba” di mercato sulla panchina partenopea: l’ufficialità potrebbe arrivare già dopo il fischio finale, di stasera, al Maradona Stadium.

La notizia circolava già da un po’ di tempo sui quotidiani sportivi nazionali e a poche ore dagli ultimi ’90 minuti del campionato di Serie A, 2020/2021, le voci si sono fatte ancor più insistenti.

Dopo un “batti e ribatti” di valzer sulla panchina della Juventus, con Agnelli che ha preferito attendere cosa riserverà alla “Signora”, l’ultima giornata di campionato, prima di prendere qualsiasi decisione, le idee in casa Napoli sembrano essere già molto chiare!

Il destino di “Ringhio” Gattuso sulla panchina partenopea, comunque andrà, se sarà Champions League o meno era già segnato da un “pezzo”. Pensate un po’ ora che Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso a Max Allegri di fargli la corte, magari accontentandolo alla sua maniera.

Insomma, dopo aver vissuto tutto d’un fiato, la “chiusura del cerchio” e l’assegnazione dei posti per la prossima manifestazione europea, le sorprese potrebbero non finire lì…

ADL spiazza tutti con l’annuncio ufficiale dopo gli ultimi ’90?

Questa sera le sorprese potrebbero addirittura raddoppiare in uno degli ambienti più caldi a livello di tifoseria calcistica. Parliamo della Società Sportiva Calcio Napoli, all’interno della quale ci potrebbero essere novità interessanti, a partire già da questa notte.

Dunque, mettetevi comodi e assistete all’ultimo atto di un campionato. Che ha tenuto i tifosi delle rispettive compagini in corsa per un posto Champions, con il fiato sul collo.

Il Napoli di Insigne e compagni sarà di scena al Maradona Stadium. E l’eredità che lascerà il tecnico calabrese, al fischio finale degli ultimi ’90 del campionato, 2020/2021, magari con l’Europa che conta in tasca potrebbe far gola al coach livornese, Max Allegri. Parcheggiato da un anno ai box, in attesa di nuove sfide.

Quale sarà l’esito di Napoli-Verona e dunque il destino dei partenopei? In caso di vittoria e quindi qualificazione, il grande annuncio potrà essere realtà già domani?