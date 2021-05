Amadeus, vincono i Maneskin: la sua reazione è pazzesca

Nessuno si è sottratto dai festeggiamenti per la vittoria dei Maneskin, neppure Amadeus che ha pubblicato un video emozionante della vittoria in diretta.

La band italiana finalista a Sanremo ha infuocato solo poche ore fa il palco di Rotterdam con “Zitti e buoni”, conquistando il gradino più alto del podio. I Maneskin sono i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea in assoluto, dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990 e riportano l’Eurovision in Italia dopo ben 31 anni.

L’edizione 2022 sarà infatti organizzata proprio nel nostro Paese e sono in moltissimi a non vedere l’ora che questo accada. I festeggiamenti questa notte sono andati avanti fino all’alba e tantissime le persone che hanno festeggiato questa vittoria che simboleggia anche una rivalsa dopo la pandemia, un valido motivo per festeggiare che ha unito tutti e tutte da Nord a Sud.

Tra questi anche il conduttore che li ha annunciati vincitori nel palco dell’Ariston, che nella sua pagina Instagram ha mostrato tutta la sua gioia in un video incontenibile. Vediamo cosa ha fatto Amadeus.

Amadeus euforico: “Sono troppo felice!”