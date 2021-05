“Anche tu mandi fuori di testa” Cristina D’Avena salta e “balla tutto” – VIDEO

L’iconica cantante Cristina D’Avena è stata travolta da un entusiasmo incontenibile: la sua gioia è ormai impossibile da frenare.

La celebre cantante ed interprete delle sigle dei cartoni animati più amati dai bambini, la bolognese Cristina D’Avena si è mostrata nella serata di ieri ai suoi fan come travolta dall’emozione. Classe 1964, grinta da vendere, lo spettacolo dell’artista con una lunghissima carriera alle spalle arriva direttamente dal soggiorno del suo appartamento. In cui si afferma, almeno secondo il parere dei suoi primi ammiratori, come una pura visione di felicità.

Cristina si è superata, è ufficiale. Spinta dall’entusiasmo generale, è apparsa in un video in cui suole cimentarsi spontaneamente in un’insolita performance. Quest’ultima potrà con molta probabilità sembrare meno fantasiosa questa volta rispetto alle sue indimenticabili interpretazioni del passato, eppure l’artista sembra identificarsi degnamente nel ruolo di una perfetta ballerina “rock“.

Cristina D’Avena in “Forza Italia”, è il manifesto della gioia incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Lo spettacolare trionfo dei “Maneskin”, in seguito alla loro esibizione all’Eurovision Song Contest 2021, si afferma quest’anno come una vittoria per l’intera penisola italiana. Ed è per tal motivo che moltissimi artisti stanno condividendo il più possibile la loro felicità nella giornata di oggi. Ed alcuni in particolare mostrando le loro più disparate reazioni alla notizia sui vari social di riferimento.

A colpire l’attenzione del pubblico è in particolare l’ultimo video pubblicato dalla cantante, la quale non può resistere alla felicità danzando sulle note dell’apprezzatissimo e pluripremiato brano del gruppo romano, di “Zitti e Buoni“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

“Forza Italiaaaaa! Forza Mankeskin 🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹“, esordisce con vigore Cristina nella didascalia alla potente istantanea in movimento. In molti, dai suoi ammiratori che elogeranno il suo carisma in tal modo: “Anche tu mandi fuori di testa❤️“, ad altri noti esponenti del mondo della musica, che condivideranno immancabilmente la sua irresistibile ode.