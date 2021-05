“Auguri amore mio. Sei la mia forza” Claudia Gerini commuove il web -Foto

L’attrice Claudia Gerini commuove a dismisura il web con i suoi auguri ad una persona molto speciale: “Sei la mia forza”.

L’affascinante attrice romana, donna d’altri tempi e di infinita capacità interpretativa, classe 1971 e nata sotto il segno del Sagittario, Claudia Gerini ha esordito nella serata di ieri con uno scatto dal calore dilagante. La festeggiata in questione, che ha ormai una piccola donna al suo fianco, non ha potuto fare a meno di dedicare alla festeggiata in questione delle parole commoventi che hanno emozionato i fan della celebre interprete di pellicole che resteranno con molta probabilità nella storia del cinema contemporaneo.

Fra le più recenti si può accennare al suo ruolo in “Suburra“, la serie televisiva di successo realizzata negli ultimi anni e volta al termine nel 2020, dalla collaborazioni di importanti registi, come: Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio.

Claudia Gerini, una Rosa per l’occasione commovente: “Auguri amore mio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

L’attrice ha condiviso nella scorsa serata una bellissima istantanea. In cui si trova in piacevole compagnia di Rosa Engigoni. Rosa è la sua primogenita. La quale ha compiuto gli anni proprio nella giornata di ieri, e sarà per tal motivo che l’artista commenterà il post nella didascalia con un’emozionante dichiarazione: “22/05 Happy birthday 🎂🎉amore mio sei la Rosa più bella“.

Un augurio ed una dedica che risultano uniche nel suo genere, e sorprendono con improvvisa facilità i suoi ammiratori. Riconoscendo, oltre all’assoluta professionalità dell’attrice, anche la sua meravigliosa umanità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

C’è anche chi la ricorderà per un dettaglio della sua memorabile carriera, come ad esempio per il capolavoro realizzato dal regista ed attore romano, Carlo Verdone, e che la vide come sua protagonista nella pellicola del 1995. In tal morito una sua fan ricorderà l’appuntamento televisivo con enfasi in tal modo: “Stasera su rete 4 la Claudia memorabile in Viaggi di nozze❤️“.