Tragico incidente sulla statale: morto un bambino di 8 anni

Un bambino di soli 8 anni è morto nella serata di ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 a Bari.

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 16 nel territorio di Bari. Stando ad una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto con a bordo una donna ed i due figli sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento nella corsia opposta rispetto a quella dove circa un’ora prima si era verificato un incidente mortale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato la madre ed i due figli in ospedale, dove purtroppo uno dei due piccoli, di soli 8 anni, è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale.

Un bambino di soli 8 anni ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 22 maggio, in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito ad un terribile incidente avvenuto qualche ora prima sulla statale 16 a Bari.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, come riporta la stampa locale e la redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, la vittima era a bordo di un’auto, insieme al fratellino e alla madre, di cui non si conoscono le generalità. La vettura, nel tardo pomeriggio, sarebbe rimasta coinvolta in un tamponamento in seguito ad un incidente mortale avvenuto sulla corsia opposta, nei pressi dell’uscita di Palese, nel quale era morto un centauro di 36 anni.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato la donna ed i due figli in ospedale. Qui i medici hanno provato a salvare la vita al bambino di 8 anni, ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili: il cuore del piccolo ha smesso di battere qualche ora dopo il ricovero. La madre ed il fratellino, invece, sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del tamponamento ed accertare eventuali responsabilità.

Dai primi riscontri, scrive La Gazzetta del Mezzogiorno, pare che l’incidente possa essere avvenuto a causa del rallentamento di alcuni automobilisti, i quali volevano capire cosa fosse successo sulla corsia opposta, dove si era verificato l’incidente che aveva coinvolto il motociclista 36enne.