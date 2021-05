“Beautiful”, anticipazioni puntata 24 maggio: la richiesta di Hope

Beautiful, anticipazioni 24 maggio: dopo la proposta di matrimonio di Thomas, Hope interviene per proteggere Douglas.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas chiedere a Zoe di sposarlo di fronte a tutta la famiglia. La modella, lusingata ma anche un po’ spaventata dalla rapida evoluzione della loro relazione, ha chiesto a sua molta al Forrester di darle delle conferme. Dopo aver sentito dire al padre che è innamorato di Zoe e che vuole passare la vita con lei, Douglas è rimasto talmente scioccato da correre in camera sua, sbattendosi la porta alle spalle. Hope l’ha raggiunto, rassicurandolo circa il suo affetto per lui. Adesso che ha capito che Thomas fa sul serio con la Buckingham, Hope è più che decisa a fermare questo matrimonio sul nascere. Per farlo però dovrà mettersi contro Liam, che da mesi ormai sospetta che la Logan provi qualcosa per il Forrester.

Beautiful, anticipazioni 24 maggio: Thomas si oppone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope deciderà di prendere in mano la situazione. Convinta che il matrimonio tra Thomas e Zoe nuocerebbe al suo rapporto con Douglas, la Logan chiederà all’ex marito di rimandare il suo fidanzamento con la Buckingham a data da destinarsi. Come già accennato da Vinny, amico fraterno di Thomas, anche Hope è convinta che una mozza così azzardata non farà altro che rovinare il rapporto (già precario) tra padre e figlio. È ora che Thomas smetta di essere così egoista e si assuma le sue responsabilità da genitore. Il Forrester, ovviamente, sarà compiaciuto ma non accetterà le critiche della Logan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 24 maggio, alle ore 13.45 e potrà essere rivista su MediasetPlay subito dopo la fine della puntata stessa. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e aggiornamenti sui cambi di programmazione.