Beautiful, un personaggio farà una fine orribile: i fan sono già sconvolti

I seguaci della soap opera ultra storica, Beautiful, sono già sconvolti da quando hanno appreso la notizia della fine orribile che farà un personaggio principale: i dettagli

Beautiful è una soap opera che è sopravvissuta a una generazione di nonne che la guardavano con le proprie nipoti. Ora loro sono grandi e continuano a vederla. La soap ha molti fan che sono rimasti malissimo quando hanno saputo della fine orribile di un personaggio principale. Tra gli attori principali ci sono i due che interpretano Brooke Logan e Ridge Forrester, personaggi iconici, da sempre all’interno della storia.

A loro se ne aggiungono altri come Eric e ce ne sono poi di più giovani quali Hope Logan, Thomas Forrester e Liam Spencer. Nelle ultime puntate però uno dei protagonisti morirà in un modo assurdo e molto doloroso. Il pupillo della famiglia Forrest, Thomas, subirà un incidente atroce.

La fine atroce del personaggio di Beautiful

Beautiful è la soap opera più longeva della televisione degli Stati Uniti e non solo. In Italia sono molti gli appassionati di Brooke, Ridge e company. Ma nelle ultime puntate Hope decide di revocare la custodia paterna a Thomas per suo figlio Douglas. Ma per attuare il piano Logan farà qualcosa di terribile e ci sarà un incidente atroce, a cui seguirà la morte di uno dei giovani personaggi della soap opera a stelle e strisce. Beautiful è sempre stato un groviglio di situazione sentimentali, personali e d’affari. La famiglia Forrest da tempo tiene compagnia ai telespettatori italiani e a tutti gli altri sparsi per il pianeta.

Thomas è un personaggio instabile mentalmente che ha fatto vari omicidi nel corso della storia e i suoi familiari hanno fatto tutto il possibile per cercare di farlo curare e salvarlo da se stesso. Inoltre la questione del ragazzo malato di mente ha messo in crisi anche la coppia storica della soap ovvero Brooke Logan e Ridge Forrester.