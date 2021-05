Benedetta Parodi notevole in costume: la conduttrice ha pubblicando una fotografia fantastica sui social network mostrando il fisico ai seguaci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Benedetta Parodi è una conduttrice di livello nota al grande pubblico per i suoi programmi sulla cucina e sui dolci. ‘Bake Off Italia’ e ‘I menu di Benedetta’ hanno riscosso un grande successo: anche i suoi libri di ricette, non a caso, sono ricercatissimi dagli italiani. La 48enne ha un buon seguito anche sui social network: su Instagram, ad esempio, sfiora il milione di followers.

La classe 1972, poco fa, ha piazzato in rete uno scatto mostruoso in cui indossa un costume stupendo. Le aperture spaziali fanno salire la temperatura sul web: il suo fisico è una gioia per gli occhi. Il décolleté della scrittrice e giornalista è stupefacente: il post ha già collezionato 18mila cuoricini e più di 300 commenti.

Benedetta Parodi, prova costume superata: che fisico

