“Hai ceduto al filler”, Chiara Ferragni e la foto che scatena la polemica. I fan non possono non notare un dettaglio sconvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e suo marito Fedez si stanno godendo un favoloso weekend a Gargnano, sul Lago di Garda, presso il Grand Hotel a Villa Feltrinelli. Oggi, 23 maggio, è infatti un giorno particolarmente importante per la coppia: la secondogenita Vittoria festeggia il suo secondo complimese, circondata dall’affetto dei suoi genitori e del fratellino Leone. L’influencer più famosa al mondo, per l’occasione, ha deciso di pubblicare una serie di foto, che la ritraggono assieme ai suoi affetti. Un dettaglio, tuttavia, non è sfuggito ai followers, che nei commenti non hanno mancato di attaccarla: sembra proprio che la Ferragni abbia ceduto al fascino della chirurgia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Un weekend davvero da sogno per la coppia più invidiata d’Italia. Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi due giorni presso il Grand Hotel a Villa Feltrinelli, sul Lago di Garda, così da festeggiare i due mesi della piccola Vittoria. Gli scatti postati dall’influencer sono un tripudio di dolcezza e amore: che si trovi abbracciata al marito o ai suoi splendidi figli, Chiara appare comunque al settimo cielo.

Se molti fan non hanno mancato di supportare la coppia, facendo gli auguri alla piccola Vittoria, altri invece non si sono risparmiati dal muovere le loro critiche a Chiara e Fedez. “Che vita difficile“, ha scritto ironicamente un utente, mentre qualcuno ha addirittura preso di mira l’aspetto fisico della Ferragni: a detta degli haters, infatti, la modella avrebbe ceduto al fascino della chirurgia estetica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Anche tu hai ceduto al filler sulle labbra… come tutte“, ha constatato un utente, che la Ferragni ha completamente ignorato. La moglie di Fedez, fino ad oggi, non ha mai ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia: al momento, dunque, le accuse appaiono infondate.