Addio Chiara, si spegne a soli 18 anni la figlia del noto campione

Si è spenta a soli 18 anni Chiara Meoni, figlia del campione della Dakar Fabrizio: purtroppo la ragazza ormai da tempo combatteva contro una grave malattia che ha avuto la meglio su di lei.

La famiglia Meoni è stata colpita da un altro gravissimo lutto. Nel 2005 Fabrizio, campione della Dakar, è morto proprio mentre gareggiava nella nota competizione in quella che avrebbe dovuto essere la sua ultima corsa in carriera. Al km 184, in Mauritania, ebbe un gravissimo incidente nel quale si ruppe due vertebre cervicali. Sopraggiunse poi un arresto cardiaco. Nella giornata di ieri, a mancare all’affetto dei suoi cari, la figlia Chiara di soli 18 anni. La ragazza ha perso la sua battaglia contro una grave malattia che la affliggeva da tempo.

Indescrivibile il dolore della famiglia residente a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Al loro dolore si è unita tutta la comunità. Oggi si terranno i funerali della giovane.

Chiara Meoni, morta a 18 anni la figlia di Fabrizio campione della Dakar

Chiara Meoni era gravemente malata da tempo. Ieri il suo cuore non ha più retto e la ragazza, di soli 18 anni, si è spenta tra l’affetto dei propri cari nella sua abitazione di Castiglion Fiorentino.

Leggi anche —> Calcio in lutto, centrocampista 31enne ritrovato morto nella sua abitazione

Una notizia, riporta Il Gazzettino, che ha stravolto l’intera comunità affezionata alla famiglia Meoni. Dopo la morte di Fabrizio, campione della Dakar, in tanti avevano avuto modo di conoscere i suoi cari ed apprezzarne la bontà e nobiltà d’animo. Avevano infatti dato vita ad una fondazione che portava il suo nome per portare avanti importanti iniziative di solidarietà in Africa. Proprio alla “Fabrizio Meoni Onlus” ha deciso la famiglia che saranno donate tutte le somme raccolte in ricordo di Chiara.

Dalle 10 di stamane, sarà possibile dare l’ultimo saluto a Chiara la cui salma si trova presso la parrocchia del paese. I funerali, invece, saranno tenuti all’aperto nel rispetto delle norme anti-Covid per consentire l’accesso a tutti coloro i quali decideranno di prendere parte alle esequie.

Leggi anche —> Lutto nel mondo dello sport, si spegne fiore all’occhiello della nazionale italiana

Per la giornata di oggi, il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha disposto il lutto cittadino: durante il funerale tutte le attività commerciali dovranno fermarsi. Il primo cittadino ha scritto un messaggio: “Cara Chiara, sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Agnelli (@mario_agnelli)

Numerosi i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia tra cui quello della Onlus e dell’Asl Toscana Sud Est. Tutti si stringono intorno al loro dolore: a quello della mamma Elena e del fratello Giole.