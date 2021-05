Dayane Mello, c’è qualcuno di speciale con lei: la risposta nelle stories – FOTO

Dayane Mello, c’è qualcuno di molto speciale con la modella brasiliana: la risposta arriva tramite le Instagram stories

Il percorso di Dayane Mello al “Grande Fratello Vip” è stato uno dei più discussi di questa edizione del programma. La modella, che si è sempre distinta per il proprio carattere forte e indipendente, ha giocato le proprie carte senza mai avere rimpianti. Essendosi esposta molto, la brasiliana è stata giudicata in maniera talvolta anche opposta dai telespettatori: alcuni di loro l’hanno amata oltre ogni misura, altri invece non la sopportavano affatto.

Dal giorno in cui le porte della casa si sono chiuse, la Mello è tornata sui social, non mancando di tenere i fan aggiornati in merito a tutto ciò che accade nella sua vita. Nelle ultime Instagram stories, la modella si è mostrata con qualcuno di veramente speciale: si tratta di una persona conosciuta proprio all’interno del “Grande Fratello Vip”.

Dayane Mello, con lei c’è qualcuno di speciale: la risposta nelle stories – FOTO

