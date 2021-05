Deddy e Rosa, la storia d’amore è già finita? L’intervista spiazza i fans

Deddy e Rosa si sono già lasciati dopo Amici di Maria De Filippi? I due si erano separati facendosi mille promesse, ma probabilmente le cose non sono andate come speravano…

Deddy e Rosa si sono conosciuti nella casa di Amici di Maria De Filippi. Tra di loro è scoppiato l’amore tra una puntata e l’altra e nella casetta non si sono più lasciati, almeno fino a quando non sono stati costretti a separarsi per l’eliminazione di Rosa dalla scuola. Un momento straziante per entrambi, non riuscivano a salutarsi e Maria decise di intervenire e regalare loro un’ultima notte prima di farli lasciare. È stato un momento davvero triste per entrambi, pensavano che avrebbero continuato a vedersi fuori e invece qualcosa è andato storto.

Rosa e Deddy si sono già lasciati? L’intervista a Verissimo non lascia dubbi

Rosa aveva raccontato a Verissimo di essere davvero innamorata, di fare il tifo per lui e di aspettare la sua uscita. Poi, negli ultimi tempi, aveva cominciato a pubblicare sempre di meno su di loro: non si è ben capito se fuori si sono rivisti, ma è diventato molto palese agli occhi di tutti che la loro relazione in questo momento non stia andando avanti. Deddy, infatti, ospite a Verissimo pure lui, ha riguardato delle immagini di lui e Rosa nella casa con un magone inaspettato.

Silvia Toffanin sembrava sapere della situazione, perché gliene ha parlato con estrema delicatezza e appena Deddy ha sottolineato di aver condiviso dei momenti bellissimi e indimenticabili, Silvia ha deciso di cambiare argomento con la promessa di farlo sorridere di nuovo. Cosa sarà successo tra i due? Come mai sembra già finita?