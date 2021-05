La trasmissione condotta da Alberto Matano de “La Vita in Diretta” subisce una diffida per alcuni argomenti sul caso Denise Pipitone.

Durante lo scorso appuntamento con “La Vita In Diretta“, guidata ormai fedelmente dal conduttore Alberto Matano, è stato obbligatoriamente apportato un sostanziale cambiamento nella programmazione della puntata. Per via di un inatteso atto di diffida nei confronti della stessa trasmissione.

A quanto pare nella giornata di venerdì, 21 maggio, Matano avrebbe dovuto mandare in onda un servizio dedicato al caso di Denise Pipitone. Ma, contenendo quest’ultimo un’intervista giudicata da alcuni, dopo la sua realizzazione, come potenzialmente “scomoda”.

Denise Pipitone, diffida per “La Vita in Diretta”: Matano e i suoi limiti

Il giornalista di origini calabresi ha però presto in mano la situazione. E nonostante i limiti impostigli da terzi. Quanto la sua contrarietà impossibile da celare di fronte alle telecamere. Ha deciso di parlare chiaro ai suoi telespettatori. Lo stesso Matano ha infatti annunciato durante la diretta della puntata le dinamiche dei fatti che lo hanno spinto a cambiare i piani messi precedentemente appunto dalla trasmissione.

Il conduttore annuncia la notizia riguardante la diffida subita. E spiega il perché dell’accaduto. La diffida sarebbe partita a causa di un’intervista. Condotta da alcuni inviati del programma. E realizzata nella località in cui scomparve la piccola Denise Pipitone nel 2004. A Mazza Del Vallo.

Il programma è stato ammonito ufficialmente per via di un comunicato della stessa rete Rai. Stando a quanto affermato nel documento pare che l’intervista sia stata filmata senza il consenso della diretta interessata. Dettaglio che però verrà poi discusso e smentito da Matano.

Stando perciò a quanto dichiarato da Matano su a chi fosse rivolta l’intervista, sono stante aggiunte le dinamiche dell’inviata de “La Vita in Diretta”. La quale si è recata appositamente in Sicilia per porre alcune domande alla zia di Gaspare Ghaleb. Nonché ex partner della sorella non di sangue di Denise, Jessica Pulizzi.