Svolta nel caso Denise Pipitone, indagati Anna Corona e Giuseppa Della Chiave. La ricostruzione e il legame con la scomparsa avvenuta quasi 17 anni fa: i dettagli

Nella puntata di venerdì 12 maggio, il programma di cronaca e approfondimento “Quarto Grado” trasmette un’importante rivelazione che sta attirando non poche contestazioni. Una svolta clamorosa che riguarda il caso di Denise Pipitone, per il quale sarebbero indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave dalla Procura di Marsala per sequestro di persona.

Il commento di Piera Maggio non lascia spazio ad interpretazioni: “Trovo aberrante scoprirlo da un programma televisivo“, ed anche il suo stesso legale esprime il proprio dissenso verso la fuga di notizie: “Fatto gravissimo“. Ma come sono legati alla scomparsa di Denise Pipitone? La ricostruzione dei fatti e la testimonianza decisiva.

Anna Corona e Giuseppe Della Chiave: i dettagli sugli indagati

Il caso della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo, sembra essere a un punto di svolta dopo quasi 17 anni senza significativi risvolti. Le indiscrezioni hanno fornito l’identità degli indagati dalla procura di Marsala, entrambi precedentemente coinvolti nelle narrazioni svolte su ipotetiche ricostruzioni: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

Le vicende familiari che legano la figura di Anna Corona a quella di Piera Maggio sono conclamate. Ex moglie di Pietro Pulizzi, attuale marito di Piera Maggio e padre biologico di Denise Pipitone, ha sempre manifestato sentimenti di gelosia nei confronti della seconda moglie.

Quest’ultima avrebbe infatti in seguito dichiarato di essere stata oggetto di stalking da parte di Anna Corona, essendo vittima anche di diverse minacce. Indagata precedentemente per complicità nell’accusa di sequestro rivolta alla figlia Jessica Pulizzi (assolta dalla Cassazione nel 2017), vede archiviare la sua posizione nel 2013.

Oggi è nuovamente indagata, come trapelato nella trasmissione “Quarto Grado” per nuovi elementi, accanto a Giuseppe Della Chiave. Un cognome che non è nuovo al caso di cronaca, l’indagato è infatti il nipote del deceduto super testimone sordomuto Battista Della Chiave, che nel 2013 fornì rivelazioni sconcertanti a “Chi l’ha Visto?“.

Secondo il racconto dello zio dell’indagato, Denise Pipitone sarebbe stata avvistata in un capannone di Mazara del Vallo in braccio al nipote, intento a telefonare. In seguito sarebbe stata trasportata dallo stesso in motorino verso il molo, avvolta in una coperta, per poi essere trasferita su un’imbarcazione.